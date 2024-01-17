Общество

В России планируют защитить права еще не родившихся детей участников СВО при распределении страховых выплат

Рабочая группа по СВО подготовила поправки, которые защитят права еще не родившихся детей участников спецоперации при распределении страховых выплат. Об этом сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

«Этот вопрос мы поднимали в одном из докладов группы президенту. Речь идет о случаях, когда у погибшего бойца осталась беременная жена. Действующее законодательство не включает неродившихся детей в список получателей выплат по госстрахованию. Более того - предполагает, что они должны быть распределены в течение 15 дней после получения необходимых документов. И если ребенок не родился в этот период, он уже на такие выплаты рассчитывать не может», - объяснил Андрей Турчак.

Поправки вносятся к законопроекту, регулирующему порядок госстрахования – он уже принят Госдумой в первом чтении. «Рассчитываем, что во втором – предложенная нами норма будет поддержана, и новорожденные получат законное право на получение страховых выплат», - добавил сенатор.