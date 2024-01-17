Общество

Почти 5 тысяч человек в Псковской области приняли участие в праздновании Крещения Господня

Ночью на территории Псковской области в рамках празднования Крещения Господня службы прошли в 58 храмах и церквях и 8 местах для купания. Всего в мероприятиях приняли участие порядка 4700 жителей региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МВД России.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В охране общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Крещению и прошедших 18 и 19 января, приняли участие полицейские. Чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка не допущено.

Для обеспечения безопасности во время проведения богослужений задействовали более 300 сотрудников полиции и Росгвардии, представителей народных дружин, представителей частных охранных организаций. Безопасность во время купаний на протяжении всего времени обеспечивали сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области.

Отметим, что места проведения праздничных мероприятий были обследованы полицейскими со служебными собаками и взяты под усиленную охрану до окончания празднований. Досмотр при входе в храмы и церкви осуществлялся при помощи ручных и арочных металлодетектеров.