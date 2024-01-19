Общество

В дни январских праздников в «Михайловском» приняли более 18,5 тысячи посетителей

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» подвели первые итоги новогодней праздничной недели. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в пресс-службе учреждения со ссылкой на руководителя службы музейной, экскурсионной и методической работы Пушкинского заповедника Елену Зиновьеву, в период с 2 по 8 января включительно в музеях-усадьбах и на мероприятиях из праздничной афиши побывало 18 655 человек. Это 117,45% по отношению к подобному прошлогоднему показателю (15 884 посетителя) и даже немного больше, чем в первую декаду «доковидного» января 2020-го. Порадовала и «гостевая география»: экскурсоводы в эти дни принимали не только жителей региона и туристов из обеих российских столиц, но и пушкинских паломников из Архангельска и Екатеринбурга, из Чувашии и с Камчатки, из многих и многих больших городов и малых поселений всей страны.

Туристы на входе в дом поэта и около дома С. С. Гейченко в Михайловском. Фото Анны Банько (Пушкинский заповедник)

Как детализировали в службе музейной, экскурсионной и методической работы «Михайловского», в турпотоке начала года традиционно преобладали взрослые: работающие и пенсионеры (10 233 и 4 766 человек соответственно). Среди детской аудитории больше всего было школьников до 14 лет (1 757). Почти половина посетителей музея (49,37%) прибыла в Святогорье в составе организованных туристических групп.

На фольклорной программе в Бугрово. Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Самым популярным событием из новогодней и Рождественской афиши Пушкинского заповедника стала фольклорная программа «…Рады мы / Проказам матушки зимы», которую, несмотря на непогоду и морозы, посетили 195 человек.