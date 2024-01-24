Общество

Александр Котов студентам: Никогда не сомневайтесь в достижимости поставленных целей

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил студентов, учащихся и аспирантов с Днём российского студенчества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«День студента – праздник с особой атмосферой и энергией молодости. Именно в студенческие годы в наибольшей степени проявляется креативность мышления, стремление к новому познанию, смелость в принятии решений, оптимистичный взгляд на жизнь. Эти качества, помноженные на настойчивость, усердие и веру в свои силы, помогают открывать двери и воплощать даже самые несбыточные, на первый взгляд, мечты. Знайте это и никогда не сомневайтесь в достижимости поставленных целей», - отметил спикер регионального парламента.

«Сегодня нашему региону, как и всей стране, как никогда нужны квалифицированные кадры. Какую бы профессию вы ни выбрали – инженер, медик, учитель, военный, аграрий, программист – везде молодые специалисты будут востребованы с перспективой получения достойной зарплаты и продвижения по карьерной лестнице. Главное – ваше желание двигаться вперёд, развиваться, приносить пользу обществу», - продолжил Александр Котов.

Он пожелал учащимся жизненных и профессиональных успехов. «С праздником! Здоровья, отличной учёбы, удачи и благополучия!» - добавил Александр Котов.