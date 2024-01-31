Общество

ВОЗ прогнозирует рост заболеваемости раком до 35 млн случаев в год к 2050 году

Всемирная организация здравоохранение (ВОЗ) ожидает роста онкологических заболеваний в мире с 20 млн новых случаев в год в 2022 году до 35 млн к 2050 году. Эти оценочные данные представило входящее в систему ВОЗ Международное агентство по изучению рака (МАИР). Их публикация приурочена к отмечаемому 4 февраля Всемирному дню борьбы против рака.

«Оценки МАИР, основанные на лучших источниках данных, доступных в странах в 2022 году, свидетельствуют о растущем бремени рака, непропорциональном воздействии на малообеспеченные группы населения и об острой необходимости решения проблемы неравенства в отношении рака во всем мире», - отметили в ВОЗ. Согласно этим оценкам, «в 2022 году было зарегистрировано 20 млн новых случаев рака и 9,7 млн смертей». При этом «число людей, которые были живы в течение 5 лет после постановки диагноза», составило 53,5 млн человек. Примерно «у одного из каждых пяти человек в течение жизни развивается рак, примерно один из каждых 9 мужчин и одна из каждых 12 женщин умирают от этого заболевания».

Эксперты прогнозируют в 2050 году «более 35 млн новых случаев рака», что на 77% больше, чем в 2022 году. В ВОЗ подчеркнули, что быстрорастущее глобальное бремя рака «отражает как старение и рост населения, так и изменения в подверженности людей факторам риска». Среди ключевых факторов роста заболеваемости названы табак, алкоголь, ожирение и загрязнение воздуха, пишет ТАСС.

Около двух третей новых случаев онкологических заболеваний приходятся на 10 типов рака, констатировали в ВОЗ. В 2022 году наибольшее распространение в мире получил рак легких (2,5 млн, или 12,4% всех новых случаев). На втором месте - рак молочной железы у женщин (2,3 млн случаев, 11,6%), за ним следуют колоректальный рак (1,9 млн, 9,6%), рак предстательной железы (1,5 млн, 7,3%) и рак желудка (970 тыс., 4,9%). Рак легких был основной причиной смертности от онкологических болезней (1,8 млн смертей, 18,7%). За ним следуют колоректальный рак (900 тыс., 9,3%), рак печени (760 тыс., 7,8%), рак молочной железы (670 тыс., 6,9%) и рак желудка (660 тыс., 6,8%). У женщин наиболее часто диагностируемым видом рака и основной причиной смертности от онкологических болезней в 2022 году был рак молочной железы, у мужчин - рак легких.