Общество

Второй аппарат и ТВ-стример бесплатно: Академия Слуха в Пскове проводит акцию 1+1

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Потеря общения, отдаление близких людей – самые опасные последствия потери слуха. Ведь детский смех, голоса близких – драгоценные звуки для нашего сердца. Упущенное время вернуть невозможно, но потерянный слух можно компенсировать с помощью слухового аппарата!

Какие симптомы существуют у людей, страдающих потерей слуха?

Постепенное прибавление громкости телевизора, телефонного звонка.

Человек начинает хуже разбирать слова, ему кажется, что другие говорят неразборчиво.

Чем опасна потеря слуха?

Снижение качества жизни: слабослышащему сложно общаться с близкими, он может не слышать и игнорировать сигналы опасности: сирены, крик, шум колёс автомобиля.

Исследования доказывают, что падение слуха может приводить к ухудшению качества жизни, одиночеству, депрессии, ухудшению памяти и внимания*.

Чем помогут два слуховых аппарата? Почему нужны именно два?

Два слуховых аппарата индивидуально восполняют потерю слуха и повышают разборчивость речи, даже если собеседников несколько. А за счёт правильной настройки вы легко сможете слышать окружающий мир.

Зачем в таком случае нужен ТВ-помощник?

Он превращает ваши слуховые аппараты в беспроводные наушники и передаёт звук прямо в слуховые аппараты! Кроме того, ТВ-стример имеет выносной микрофон. Просто расположите его рядом с телевизором, лектором в аудитории и чёткий звук будет поступать на слуховой аппарат, даже если вы находитесь в отдалении от источника.

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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

*Снижение слуха как основная причина когнитивных нарушений у пожилых пациентов // Авторы: С. А. Карпищенко, Я. Л. Щербакова, С. М. Мегрелишвили. Электронное периодическое издание rmj.ru (РМЖ.ру) октябрь 2020.

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