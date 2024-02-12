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Второй аппарат и ТВ-стример бесплатно: Академия Слуха в Пскове проводит акцию 1+1

12.02.2024 12:58|ПсковКомментариев: 0

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Потеря общения, отдаление близких людей – самые опасные последствия потери слуха. Ведь детский смех, голоса близких – драгоценные звуки для нашего сердца. Упущенное время вернуть невозможно, но потерянный слух можно компенсировать с помощью слухового аппарата!

 

Какие симптомы существуют у людей, страдающих потерей слуха?

  • Постепенное прибавление громкости телевизора, телефонного звонка.

  • Человек начинает хуже разбирать слова, ему кажется, что другие говорят неразборчиво.

Чем опасна потеря слуха?

  • Снижение качества жизни: слабослышащему сложно общаться с близкими, он может не слышать и игнорировать сигналы опасности: сирены, крик, шум колёс автомобиля.

  • Исследования доказывают, что падение слуха может приводить к ухудшению качества жизни, одиночеству, депрессии, ухудшению памяти и внимания*. 

Чем помогут два слуховых аппарата? Почему нужны именно два?

Два слуховых аппарата индивидуально восполняют потерю слуха и повышают разборчивость речи, даже если собеседников несколько. А за счёт правильной настройки вы легко сможете слышать окружающий мир.

Зачем в таком случае нужен ТВ-помощник?

Он превращает ваши слуховые аппараты в беспроводные наушники и передаёт звук прямо в слуховые аппараты! Кроме того, ТВ-стример имеет выносной микрофон. Просто расположите его рядом с телевизором, лектором в аудитории и чёткий звук будет поступать на слуховой аппарат, даже если вы находитесь в отдалении от источника.

Только этой зимой вы можете:

  • Попасть на приём к эксперту с огромным опытом слухопротезирования
  • Получить второй слуховой аппарат в подарок! А если вам нужен один аппарат, его можно купить со скидкой до 50%!
  • Оформить покупку в рассрочку без первого взноса сроком до 18 месяцев! А при покупке по электронному сертификату от СФР, доступна рассрочка до 24 месяцев!
  • Получить скидку на ТВ-помощник с выносным микрофоном от 66% до 100%!

От нас: сервисное обслуживание сроком до 4 лет; рассрочка сроком до 24 месяцев; огромный выбор товаров.

  • Наши телефоны: 8 (8112) 33-13-17, 8-800-500-93-94. 
  • Наш адрес: город Псков, Октябрьский проспект, дом №35.
  • Сайт: as.clinic 

Акция действует с 1 января по 29 февраля 2024 года. Рассрочка предоставляется ИП Мурзинов сроком от 3 до 18 месяцев на сумму от 35000 рублей. Акция «1+1: второй слуховой аппарат бесплатно» действует не на все слуховые аппараты. Скидка на ТВ-помощник в размере 100% предоставляется при покупке двух аппаратов Аурика Атом P100w (8 каналов) или одного аппарата Аурика Атом P100w (12 каналов) или выше. Подробные условия рассрочки и полный список товаров, участвующих в акции уточняйте у сотрудников центра и на сайте «Академии Слуха»

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

*Снижение слуха как основная причина когнитивных нарушений у пожилых пациентов // Авторы: С. А. Карпищенко, Я. Л. Щербакова, С. М. Мегрелишвили. Электронное периодическое издание rmj.ru (РМЖ.ру) октябрь 2020.

Реклама. Академия Слуха

Теги: #здоровье #псков #слух
Источник: Псковская Лента Новостей
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