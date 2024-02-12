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Общество

Военкоры станут ветеранами?

13.02.2024 17:10|Псков

Парламентарии от фракции ЛДПР в Госдуме предложили ввести в профильный закон «О ветеранах» новое определение — «ветеран военной журналистики». Этот статус должен наделять военкоров, работающих в зоне специальной военной операции, правом на льготы и другие меры соцподдержки.

 

По сути, ЛДПР декларировала необходимость уравнять в правах ветеранов боевых действий и военных журналистов, освещающих события на передовой. Среди ключевых соцгарантий в законопроекте названы пенсионные льготы, компенсация расходов на коммунальные услуги, доступ к высокотехнологичной медицинской помощи вне очереди и обеспечение протезами при необходимости.

Военкоры с начала СВО работают на самых горячих участках фронта. Именно они находятся на переднем крае информационной войны, развязанной Западом, и противостоят потокам лжи, льющимся из зарубежных СМИ. По закону, журналисты не могут участвовать в боевых действиях и не считаются комбатантами, однако это не снижает угрозы для их жизни и здоровья. Как заметил глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, надпись на бронежилете «Пресса» не останавливает вражеские снаряды. Более того, украинцы нередко специально охотятся на российских корреспондентов. К сожалению, даже находясь в тылу военкоры остаются в опасности: убийство Владлена Татарского яркое тому подтверждение.

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский был убеждён и всегда подчеркивал, что государство должно заботиться о своих ветеранах. На протяжении долгих лет, с 1992 года, он требовал, чтобы ветеранские льготы были распространены на российских миротворцев, где бы они не сражались

Спустя только 17 лет Госдума прислушалась к словам Жириновского и приравняла участников конфликта в Южной Абхазии к ветеранам боевых действий.

Сегодня, в условиях СВО, преемник основателя ЛДПР Леонид Слуцкий продолжает отстаивать права тех, кто действует на благо России в горячих точках. По мнению политика, корреспонденты на передовой должны получить такие же социальные гарантии, как и военнослужащие.

«Мы давно работаем с военкорами, знаем, как профессионально и бесстрашно ребята выполняют свой журналистский долг. Будем добиваться получения журналистами статуса ветерана военной журналистики, гарантий и выплат в случаях ранения, увечья или гибели, а также поддержки и защиты для членов их семей», — отмечает Слуцкий. Законопроект о ветеранском статусе для военкоров был подан 28 ноября 2023 года и сейчас рассматривается правительством. Постулат Жириновского: Не врать и не бояться» можно применить и к нашим военкорам. Как считаете?

Андрей Смирнов

Теги: #журналистика #СВО
Источник: Псковская Лента Новостей
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