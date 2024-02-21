Общество

Художник рассказал о возможностях VR и AR в творчестве

Технологии виртуальной и дополненной реальности в искусстве и образовании позволяются не только «сходить в музей, не вставая с дивана». По мнению цифрового художника и резидента VS Gallery Кирилла Рейва, технологии VR (виртуальной реальности) и AR (дополненной реальности) полезны для искусства и экспонирования его произведений.

Рейв уверен, что новые технологии дают экстра-слой экспозиции (а значит, и дополнительные смыслы), и образовательную историю, и способ «заморозить» проект, чтобы дать зрителю возможность возвращаться к созерцанию снова и снова. И, конечно, для архивов: интернет помнит всё.

«Дополненная реальность нужна для нового опыта. Для меня как для художника это полноценный инструмент, безграничные возможности для построения другой физики и масштабирование. По большому счету, вселенная, в которой мы живем, привязана к общечеловеческим понятиям. AR — это когда ты создаешь свои собственные «Звездные войны». Да, здесь есть и развлекательный момент, это просто прикольно. Но это также и поле для реализации дополнительного слоя смысла, который ты вкладываешь в свое искусство, эдакая "многоходовочка"», — поделился он с «Известиями».

В России немало медиахудожников, которые плотно погружены в AR — в частности, Аристарх Чернышев, Ян Посадский, Софья Скидан, Анна Таганцева-Кобзева, Ярослав Кравцов.