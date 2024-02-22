Общество

Место встречи: Иоанно-Богословское кладбище

Представляем очередной выпуск проекта «Место встречи», в котором «МК в Пскове» рассказывает о Пскове через объектив фотокамеры Александра Елисеева. В этот раз объектом внимания стало Иоанно-Богословское кладбище.

Как нетрудно догадаться, находится оно на территории одноименного храма на Запсковье. Церковь Иоанна-Богослова на Мишариной горке упоминается впервые в псковских летописях в 1547 году: «Лета 7055...да того же поставлена церковь каменная святыи Иоан Богослов на Милявицы».

Именно здесь находятся: фамильный склеп известных псковских купцов, поклонный крест, усыпальница, могилы статского советника и человека эпохи Возрождения. И много чего еще. Подробнее - в фоторепортаже «МК в Пскове».