Общество

Правительство одобрило наделение Минтруда новыми полномочиями

Правительство России одобрило наделение Минтруда России новыми полномочиями, в том числе возможностью утверждать формы справки о фактически начисленной сумме заработной платы для назначения ежемесячной доплаты детям-сиротам, сообщается на сайте кабмина.

«Решение правительства: принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу»", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект предусматривает наделение Минтруда России возможностями утверждать формы справки о фактически начисленной сумме заработной платы для назначения ежемесячной доплаты детям-сиротам, осуществлять социальные выплаты безработным гражданам и иным категориям граждан, формировать индивидуальный план содействия занятости.

Кроме того, Минтруд сможет заниматься порядком формирования, ведения, хранения личного дела гражданина и учётного дела работодателя в электронной форме, пишет РИА Новости.