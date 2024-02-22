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Общество

Исполнилось 80 лет со дня освобождения Дедовичского района от немецко-фашистских захватчиков

25.02.2024 10:00|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Дедовичского района с 80-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«В годы Великой Отечественной войны на этой земле развернулся легендарный Партизанский край. Соединение партизан 13-й ленинградской бригады приняло непосредственное участие и во взятии районного центра и железнодорожной станции Дедовичи 25 февраля 1944 года. Выражаю искреннюю благодарность нашим ветеранам. И от всего сердца желаю жителям района успехов, а Дедовичской земле – стабильного развития и процветания!» - отметил он в своем Telegram-канале.

Во время Великой Отечественной войны Дедовичи были центром Партизанского края. Население поддерживало партизан, сдавало продукты на партизанские базы. Оккупанты на борьбу с партизанами направляли отряды карателей, уничтожая местных жителей целыми деревнями. За два с половиной года оккупации погибли более 5 тысяч жителей района, сожжено дотла 375 деревень и сам районный центр.

Освобождение поселка Дедовичи прошло 25 февраля 1944 года. В операции совместно с партизанами участвовали части Ленинградского и 2-го Прибалтийского фронтов.

В 2018 году Дедовичскому району присвоено почетное звание «Край партизанской славы». Дедовичский район стал первым муниципалитетом региона, получившим это звание.

13 февраля 2024 года в Дедовичах открылся филиал Санкт-Петербургского музея обороны и блокады Ленинграда.

Теги: #дедовичский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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