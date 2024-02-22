Общество

В Единой биометрической системе зарегистрировался 1 млн россиян

В Единой биометрической системе (ЕБС) зарегистрирован миллионный пользователь. Регистрация прошла на полях выставки «Россия» в Москве 25 февраля.

«Миллион пользователей — важный рубеж. Это свидетельство высокого интереса граждан к сервисам, а еще знак доверия к самой технологии. Мы продолжим расширять перечень доступных услуг. В марте этого года планируем запустить сервис по открытию бизнеса онлайн», — сказал заместитель председателя правительства, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Он добавил, что в будущем люди, зарегистрированные в ЕБС, смогут ездить на поездах, заселяться в отели и получать обслуживание в МФЦ по биометрии, пишут «Известия».

Миллионным пользователем стала 28-летняя Анастасия, которая работает преподавателем МГИМО. Она решила с друзьями посетить павильон «Умные финансы» на выставке «Россия», чтобы изучить, как работает начисление игровых цифровых рублей. Анастасию поздравил генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий, сказав, что биометрия — это самый удобный и современный способ получения услуг, который помогает экономить силы и время. Поволоцкий пообещал совершенствовать сервисы ЕБС, учитывая запросы пользователей.