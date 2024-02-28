Общество

Метеоролог рассказал о погоде в начале весны

Начало марта в центральных регионах России обещает быть теплым. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Температура воздуха в начале весны будет превышать климатическую норму на 2–4 градуса.

«Можно предположить, что первая декада марта будет скупа на осадки», — сказал он.

До конца недели температурных скачков не ожидается и сильных снегопадов не ожидается, заверил Александр Шувалов. Ночные температуры, по его словам, прогнозируются порядка –1...–5 градусов, а дневные — 0...+3 градуса.

Перепад от положительных температур днем к отрицательным ночью будет способствовать образованию гололедицы, напомнили в комплексе городского хозяйства Москвы. Автомобилистов призвали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходов — сохранять осторожность при передвижениях по городу, пишут «Известия».