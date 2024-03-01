Общество

Мурашко заявил о снижении потребления алкоголя в России

Тенденция потребления алкоголя в России за 5-10 лет показывает снижение, но сейчас темпы снижения остановились, в ряде регионов высокие цифры потребления спиртного, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Мы видим достаточно высокие цифры потребления алкоголя в ряде субъектов. Если смотреть тенденцию за 5-10 лет, то потребление алкоголя снижается, но сейчас темпы снижения остановились», - сказал Мурашко журналистам в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь, пишет РИА Новости.