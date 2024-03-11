Общество

Более 3 тысяч псковских медиков получают специальную социальную выплату

Отделение Социального фонда России по Псковской области назначило специальную социальную выплату 3 143 медицинским работникам на общую сумму 23,6 миллиона рублей с начала 2024 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда.

«Выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Размер назначаемых средств составляет от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации. Следует отметить, что данная выплата относится к категории социальных, не входит в расчет среднего заработка, не облагается подоходным налогом и не подлежит удержанию по исполнительным листам», — рассказала управляющий ОСФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Социальный фонд выступает оператором выплаты. Её оформление происходит ежемесячно на основании поданных медицинской организацией сведений в региональное отделение СФР. В них указана информация о каждом работнике, претендующем на социальную помощь, сумма назначаемой выплаты и данные, по которым она рассчитана.

После предоставления корректных сведений медучреждением отделение перечисляет медработникам деньги в течение 7 рабочих дней.

Напомним, новая мера поддержки установлена правительством с января прошлого года. На сегодняшний день в области под ее реализацию попадает 28 медицинских организаций.