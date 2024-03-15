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Общество

Правительство повысило специальные соцвыплаты медработникам

15.03.2024 18:27|ПсковКомментариев: 0

Правительство России повысило специальные социальные выплаты медицинским работникам. Эта мера затронет более 200 тысяч человек, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

«Мы по поручению президента повысили специальные социальные выплаты медицинским работникам, они предоставляются дополнительно к зарплате с прошлого года. <...> В целом это затронет более 200 тысяч сотрудников больниц и поликлиник», - сказал он.

В небольших селах и поселках, где проживает меньше полусотни тысяч человек, максимальная сумма для врачей вырастет до 50 тысяч рублей, а для среднего персонала - до 30. В населенных пунктах с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек - 29 и 13 тысяч рублей соответственно, пишет РИА Новости.

Как уточнил Мишустин, выплаты в повышенном размере назначают уже с 1 марта, за этот месяц медики получат их в апреле.

Премьер также отметил, что по инициативе главы государства с 1 апреля на выплаты по окладам медработников будут направлять не менее 50 процентов фондов заработной платы медицинских организаций.

«При этом зарплаты должны сохраниться на уровне не ниже прошлого года. Прошу за этим внимательно следить во всех регионах», - добавил глава правительства.

С предложениями повысить окладную часть зарплат и увеличить выплаты медикам в малых городах и селах Владимир Путин выступил 14 февраля во время пленарной сессии Форума будущих технологий.

Кроме того, президент поручил правительству рассмотреть вопрос досрочного выхода на пенсию медработников частных клиник, если эти учреждения участвуют в программе госгарантий бесплатного оказания помощи. Предложения по этому вопросу должны быть предоставлены до 1 апреля.

Теги: #правительство #медицина #медперсонал
Источник: Псковская Лента Новостей
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