Общество

О запрете ввоза оружия в Республику Беларусь предупредили псковские росгвардейцы

О запрете ввоза оружия ограниченного поражения в Республику Беларусь предупреждает центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области.

В соответствии со статьей 8 Закона Республики Беларусь от 13 ноября 2001 года «Об оружии» оборот огнестрельного оружия травматического действия и травматических патронов на территории Республики Беларусь запрещен. Официальное разрешение на владение таким оружием, выданное в России, в Беларуси не действует, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

«Незаконный оборот травматического оружия, включающий его хранение, перевозку или ношение, боеприпасов к нему влечет ответственность по части 2 статьи 295 Уголовного кодекса Республики Беларусь, санкция которой предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, или ареста на срок до шести месяцев, или ограничения свободы на срок до пяти лет, или лишения свободы на срок до семи лет», - напомнили в ведомстве.