Общество

Начинается видеотрансляция программы «Дело вкуса» о чайном и кофейном бизнесе в Пскове

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дело вкуса», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня в гости к ведущей Анне Машковой пришел владелец «Чайного дома купца» и «Кофейни купца» в Пскове Айвар Митровскис.

Что лучше — настоящий китайский чай или индийский кофе? Какие полезные сладости можно найти в уникальном бутике в центре города? Как попасть на дегустацию настоящего чая? Где увидеть антикварную коллекцию чайной посуды?

Об этом и многом другом — в эфире.

Трансляция завершена.