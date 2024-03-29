Общество

Большинству пенсионеров в России с 1 апреля увеличат выплаты

Для большинства категорий пенсионеров с 1 апреля увеличатся размеры пенсионных выплат. Не получат прибавку к пенсии представители силовых ведомств на пенсии и работающие пенсионеры. Об этом рассказал старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок.

«С учетом индексации социальных пенсий в апреле, размеры пенсионных выплат увеличатся для большинства категорий пенсионеров. Одним из исключений являются пенсии военным и другим представителям силовых ведомств, а также госслужащим», - заявил Ляшок.

Он пояснил, что для этих категорий индексация пенсий происходит одновременно с индексацией заработных плат по соответствующим видам работ. Последнее повышение зарплат военных и силовиков было в октябре прошлого года, пишет РИА Новости.

«Индексации заработных плат госслужащим в прошлом году не было, за исключением ряда категорий (президент, премьер-министр, зампредседателя Совета безопасности, руководители министерств, ведомств и другие федеральные чиновники)», - отметил эксперт.

Индексация страховых пенсий работающим пенсионерам была приостановлена с 1 февраля 2016 года законом президента России Владимира Путина.

Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,5% с 1 апреля.