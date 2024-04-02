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Общество

«Школа педагогического успеха»: как проходила профильная смена для учеников психолого-педагогических классов Псковской области

02.04.2024 13:54|ПсковКомментариев: 0

Мастер-классы, тренинги, экскурсии и познавательные игры – завершилась профильная смена «Школа педагогического успеха» для учеников психолого-педагогических классов из Великих Лук, Опочецкого и Невельского районов. На весенних каникулах десять школьников осваивали азы педагогики и психологии на базе регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Вега». Подробности - в репортаже Псковской Ленты новостей.

 

«Я рад, что есть такие ребята, как вы: увлеченные вопросами психологии, педагогики и в будущем планирующие связать свою жизнь с педагогической профессией. Все знания, которые вы получите на смене, уверен, пригодятся вам в дальнейшем в жизни», – сказал начальник отдела региональной политики комитета по образованию Псковской области Андрей Ниневский на торжественном открытии смены.

История педагогики и новые формы занятий

О том, как развивалось российское образование с древнейших времен до наших дней, узнали ученики психолого-педагогических классов Псковской области от сотрудников центра гражданского образования и культурологии Псковского областного института повышения квалификации работников образования (ПОИПКРО) Ольги Вишневой и Екатерины Калиниченко.

На занятии школьники проследили этапы развития образования через произведения живописи. Работая в группах, ученики психолого-педагогических классов познакомились с историческими источниками, отражающими развитие образования в России, соотнесли полученные знания с визуальными источниками – картинами, книжными миниатюрами и создали свой художественный образ на тему одного из периодов развития образования в России.

С современными форматами работы в школе и методическими приемами будущих учителей познакомили сотрудники регионального центра профориентации и повышения квалификации кадров СПО ПОИПКРО. На педагогической мастерской школьники узнали о формате «Печа-Куча» или презентации 20x20. Участники смены «Школа педагогического успеха» смогли протестировать формат и подготовить короткие доклады. Презентация включала 20 слайдов, каждый из которых демонстрировался ровно 20 секунд. Такой формат четко структурирует материал, отсекая все лишнее, ведь общее время презентации составляет всего 6 минут 40 секунд.

Психология общения

Психолог регионального центра «Вега» Регина Щеблыкина провела для учеников психолого-педагогических классов Псковской области тренинги, на которых школьники узнали о психологии общения, конфликтах в межличностных отношениях, способах их решения и основы эмоционального интеллекта.

На занятиях ребята познакомились, что с составляющими общения, познакомились с техниками активного слушания. Участники программы учились определять и влиять на эмоциональное состояние партнёра, отстаивать свою позицию при взаимодействии с манипулятором.

Особое внимание было уделено изучению темы об эмоциональном интеллекте. Ученики потренировали навык распознания собственных эмоций и изучили модель Роберта Плутчика «Колесо эмоций». Теперь ребята знают, что для распознавания своих эмоций важно обращать внимание на напряжение или расслабление мышц тела. А также на мысли, которые возникают в ответ на определённую эмоцию.

Вторым психологическим блоком для участников смены «Школа педагогического успеха» стало знакомство с базовыми знаниями психологии деструктивного поведения.

Врио ректора ПОИПКРО Екатерина Гончарова поговорила с участниками весенней смены «Школа педагогического успеха» о проблеме деструктивного поведения в подростковой среде. На занятии к ученикам психолого-педагогических классов из Великих Лук, Опочецкого и Невельского районов присоединились ученики педагогических классов города Пскова. Вместе они научились видеть признаки деструктивного поведения по визуальным, виртуальным, вербальным и эмоциональным маркерам. Благодаря этим знаниям ребята смогут вовремя заметить проблему у своих друзей, одноклассников, других учащихся школы, а главное – начать действовать. Мероприятие прошло при поддержке Российского общества «Знание».

Педагогический медиадесант: всем – в Интернет

Опытом популяризации педагогической профессии в Интернет-среде с учениками психолого-педагогических классов Псковской области поделились педагоги из Великих Лук. Эксперты в области медиапродвижения: учитель русского языка и литературы школы №1 г. Великие Луки, финалист телешоу «Классная тема», председатель Ассоциации классных руководителей Псковской области Татьяна Рассолова, заместитель директора по воспитательной работе Великолукского лицея №10 Алла Прохорова и учитель русского языка и литературы, представитель Штаба воспитания лицея Анна Агаева провели для участников смены «Школа педагогического успеха» мастер-классы по формированию медиаконтента.

Учитель русского языка и литературы Татьяна Рассолова прочитала для школьников лекцию «Медиакоммуникации и русский язык» и провела интенсив по медиакоммуникации. Ученики психолого-педагогических классов узнали возможности реализации профессионального потенциала классных руководителей и учителей посредством активного участия во всероссийских и региональных проектах, направленных на поддержку педагогов и популяризацию профессии учителя.

Заместитель директора по воспитательной работе Великолукского лицея № 10 Алла Прохорова и учитель русского языка и литературы Анна Агаева в качестве руководителей флагманского проекта школьных медиа «Десятка» осветили медийную сферу жизни современного педагога, поделились наработками успешной реализации школьного медиацентра и провели мастер-класс «Твой путь в медиа. Пять шагов к успеху!»: от этапа написания поста с освещением инфоповода до ведения полноценного блога с текстовым, фото- и видео-наполнением.

Под руководством медиакураторов школьники написали пост о смене, участниками которой они являются, попробовали взять друг у друга интервью, создали мем про мероприятие, попрактиковались в создании учительского блога и придумали логотип для своего медиаклуба.

Финансовая грамотность – залог успешного будущего

Образовательный интенсив «Финансовая грамотность старшеклассников. Что мы знаем о деньгах и финансах?» и квиз «Знаток ФИНЗОЖ» провели для участников смены «Школа педагогического успеха» сотрудники ПОИПКРО.

Сотрудники ПОИПКРО Надежда Чернушевич и Татьяна Романова обсудили с учениками психолого-педагогических классов вопросы финансовой грамотности», разобрали ситуации, связанные с финансовыми ловушками.

Школьники приняли участие в игре-квизе «Знаток ФИНЗОЖ». В ходе игры участники смены узнали, где формируется бюджет государства, с какого возраста гражданин России может стать самозанятым, как рассчитывается заработная плата, что такое налоговый вычет.

Профильная смена «Школа педагогического успеха» для учеников психолого-педагогических классов Псковской области на базе регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Вега» уже во второй раз. Организатором смены выступил комитет по образованию Псковской области.

В ноябре 2023 года в аналогичной смене приняли участие 16 учеников психолого-педагогических классов из Великих Лук, Пустошкинского, Невельского, Опочецкого и Островского районов. Проведение еще одной смены запланировано на июнь 2024 года.

Инна Ильина 

Фото ПОИПКРО

Теги: #ПОИПКРО
Источник: Псковская Лента Новостей
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