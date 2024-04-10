Общество

Псковский областной этап Всероссийской ярмарки вакансий предлагает разные форматы работы с населением

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» стартовал в Псковской области в пятницу, 12 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Точки открытого общения работодателей и соискателей открыты во всех муниципалитетах. Представлено свыше тысячи вакансий от 150 предприятий и организаций Псковской области.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова посетила площадку в Пскове, где ознакомилась с представленными вакансиями и пообщалась с работодателями, готовыми предложить псковичам подходящую работу и достойные условия труда.

Вера Емельянова напомнила успех прошлогодней ярмарки вакансий и обратила внимание на актуальность проекта: «Проблема кадрового обеспечения рынка труда и экономики сегодня очень значима, высока. Об этом говорил президент России в послании Федеральному Собранию. Эти вопросы стоят в первых строках обсуждения в правительстве страны. Не случайно в стране появится профильный национальный проект "Кадры". Сегодня задача всех регионов — максимально адаптировать рынок труда к экономическим запросам и создать условия для того, чтобы работодатели нашли своих клиентов, а жители страны обрели любимую работу. Ярмарка вакансий в Псковской области полностью на это нацелена, она проходит в современном формате, предлагает сотни профессий и мест работы для каждого, кто желает трудиться».

Первый заместитель губернатора отметила также, что решению кадрового вопроса в регионе со стороны властей уделяется большое внимание. С этой целью в регионе проводится масштабная программа развития центров занятости.

Председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова в свою очередь презентовала возможности Кадрового центра Пскова и Псковского района. По ее словам сейчас большое внимание уделяется не только трудоустройству людей, но и помощи гражданам в планировании и построении карьеры, повышению профессиональных компетенций.

Отдельное направление посвящено профориентационной работе с молодежью: проводится целый комплекс мероприятий, в том числе, информирующих о мерах поддержки молодых специалистов; организованы программы обучения, места стажировки.

На региональном этапе Всероссийской ярмарки вакансий соискатели могут пройти тестирование и получить индивидуальную консультацию, в том числе по обучению граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». На площадках работают интерактивные зоны профориентации, где организованы игры и мастер-классы. В клубе «Женский интерес» проходят групповые лекции «Моя карьера. Как понять, что я хочу?», «Молодежь в образовании: вызовы, возможности и перспективы» и др.

Добавим, во время работы ярмарки трудоустройства проходит конкурс фотографий с мероприятия. Необходимо выложить их в соцсети с хештегом #используювсешансы2024. Победителя, который получит приз от Минтруда, определит открытое голосование.