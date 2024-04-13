Общество

Еще шесть бойцов из Псковской области погибли в ходе СВО

Еще шесть бойцов из Псковской области погибли в ходе специальной военной операции. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Фотографии: Telegram-канал Михаила Ведерникова

В ходе спецоперации погибли гвардии младший лейтенант Роман Колчин, гвардии рядовой Андрей Вандаев, гвардии рядовой Александр Добрынин, гвардии рядовой Игорь Минчинский, рядовой Алексей Миленков, рядовой Евгений Сабуров.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Семьям обязательно окажем всю необходимую помощь. Вечная память и вечная слава нашим Героям», - отметил Михаил Ведерников.