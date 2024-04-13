Общество

Оборудование великолукского завода «ЗЭТО» используют на газопроводе «Сила Сибири»

Оборудование великолукского завода «ЗЭТО» используют на трубопроводе «Сила Сибири», проекте ПАО «Газпром». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в «ЗЭТО».

Фото: ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

Оборудование «ЗЭТО» на объекты энергетики очень часто проезжает тысячи километров от завода.

«Сила Сибири» - российский магистральный газопровод. В этот раз 180 единиц продукции великолукского завода в составе элегазовых выключателей, разъединителей, трансформаторов тока, шинных опор и ограничителей перенапряжения проехали более семи тысяч км и оказались в зоне вечной мерзлоты, где зимой бывают морозы до -60°C.

Это место - Чаяндинское месторождение на Востоке России. Оно является базовым для развития Якутского центра газодобычи и ресурсной базой для трубопровода «Сила Сибири». Газ поступает дальневосточным потребителям, перерабатывается на Амурском ГПЗ, а также идет на экспорт в Китай.

Оборудование великолукского завода «ЗЭТО» зарекомендовало себя как надежное и простое в эксплуатации. Также оно имеет подтверждающие сертификаты и декларации, добавили на производстве.