Общество

«Я — интернет-звезда»: псковских пенсионеров приглашают к участию в конкурсе

Стартовал 10-й всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету — 2024». К участию в конкурсе приглашаются пенсионеры и граждане старшего возраста (50+), обучившиеся работе на компьютере и в сети Интернет как самостоятельно, так и закончившие специализированные курсы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Конкурс проводится «Социальным фондом России» и ПАО «Ростелеком», также содействие в организации оказывает Координационный центр реализации национальных интересов по развитию компьютерной и интернет грамотности граждан старшего поколения. По итогам конкурса будет составлен рейтинг самых активных регионов — участников конкурса.

Номинации конкурса:

«Мои интернет-достижения»;

«Моя общественная интернет-инициатива»;

«Я — интернет-звезда»;

«Семейная интернет-история»;

Спецноминация для преподавателей — «Мои авторские разработки».

Конкурсные работы будут приниматься до 4 октября, а итоги планируется подвести в декабре. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте «Азбука интернета» в разделе «Конкурс» и далее пункт «Заявка на участие», приложив свою конкурсную работу в соответствии с номинациями конкурса и две своих фотографии.

За 9 лет с 2015 года участниками конкурса стали более 35 тысяч пенсионеров из 79 регионов России. Более 227 участников стали победителями и призерами конкурса.

Мероприятие проводится в целях реализации положений «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до года», учитывая государственные задачи по повышению качества жизни граждан старшего возраста, обеспечению и поддержки самореализации в современном цифровом обществе, обеспечению права доступа к электронным социальным сервисам и услугам.