Общество

Артур Гайдук: Повышение выплат медикам на селе надо распространить на скорую помощь

Повышение выплат медикам на селе надо распространить на скорую помощь. С таким предложением выступил глава фракции «Яблоко» в Псковском областном Собрании депутатов Артур Гайдук в ходе очередной сессии регионального парламента 23 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Президент выступил с предложением о повышении выплат медикам на селе. Это очень хорошая идея, такая мера призвана сгладить выраженное неравенство в обеспечении медицинскими кадрами на селе и в городах», - обратил внимание Артур Гайдук.

При этом, продолжил он, мера не распространяется на сотрудников скорой медицинской помощи. Многие регионы писали обращение на имя председателя правительства России Михаила Мишустина с просьбой расширить меры о повышении выплат также на сотрудников скорой.

Артур Гайдук призвал «восстановить справедливость» и подписать аналогичное обращение от депутатов Псковского областного Собрания.