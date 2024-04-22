Общество

Семь членов нового состава Общественной палаты Псковской области избрали депутаты

Семь членов нового состава Общественной палаты Псковской области избрали депутаты Псковского областного Собрания в ходе очередной сессии 23 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В рамках рассмотрения вопроса о формировании нового состава Общественной палаты Псковской области были отобраны 11 кандидатов, выдвинутых общественными организациями. Тайным голосованием на сессии депутаты избрали 7 членов общественной палаты. В новый состав палаты войдут:

Константин Абабков (21 голос «за»),

Милана Илларионова (19),

Наталья Исакова (19),

Алексей Кириллов (18),

Надежда Лищенко (18),

Алла Сердцева (18),

Иван Шагин (21).

Всего на сессии присутствовали 25 депутатов из 26.

В пресс-службе регионального парламента напомнили, что 17 апреля губернатор Михаил Ведерников своим распоряжением также утвердил семерых членов палаты. По предложению главы региона в общественный орган вошли Надежда Васильева, Зинаида Иванова, Татьяна Кирилёнок, Андрей Ключко, Евгений Панфёров, Александр Седунов и Ольга Серова.

Оставшуюся треть состава изберут сами члены Общественной палаты из числа кандидатов, предложенных местными общественными объединениями.

Полномочия нового состава начнутся 10 июня 2024 года.