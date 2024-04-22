Семь членов нового состава Общественной палаты Псковской области избрали депутаты Псковского областного Собрания в ходе очередной сессии 23 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
В рамках рассмотрения вопроса о формировании нового состава Общественной палаты Псковской области были отобраны 11 кандидатов, выдвинутых общественными организациями. Тайным голосованием на сессии депутаты избрали 7 членов общественной палаты. В новый состав палаты войдут:
Всего на сессии присутствовали 25 депутатов из 26.
В пресс-службе регионального парламента напомнили, что 17 апреля губернатор Михаил Ведерников своим распоряжением также утвердил семерых членов палаты. По предложению главы региона в общественный орган вошли Надежда Васильева, Зинаида Иванова, Татьяна Кирилёнок, Андрей Ключко, Евгений Панфёров, Александр Седунов и Ольга Серова.
Оставшуюся треть состава изберут сами члены Общественной палаты из числа кандидатов, предложенных местными общественными объединениями.
Полномочия нового состава начнутся 10 июня 2024 года.