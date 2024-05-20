Общество

Операторам предложили отслеживать телефонных мошенников в режиме реального времени

Операторы связи могут начать в режиме реального времени отслеживать и анализировать звонки телефонных мошенников, а после на основе полученной информации создавать сетевые фильтры, которые будут отсекать злоумышленников от доверчивых граждан. С такой инициативой выступил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин, направивший соответствующее письмо первому заместителю министра внутренних дел Александру Горовому.

В письме сенатор предлагает, учитывая техническое возможности операторов связи, наладить работу по мониторингу мошеннических звонков в режиме реального времени. В частности, по мнению Артема Шейкина, операторы могли бы анализировать, откуда и куда поступил звонок, сколько он длился, пользовались ли мошенники услугами провайдеров и так называемых виртуальных АТС, находились ли они в момент звонка за границей и так далее. Все это могло бы в будущем стать основой «фильтров» трафика, которые постоянно обновлялись бы и дополнялись новой информацией и механизмами по мере того, как мошенники изобретали бы новые способы обмана граждан, пишет «Парламентская газета».

«Кроме того, полагаю, что накопленный колоссальный опыт министерства в расследовании и раскрытии телефонных мошенничеств может быть использован в совместной работе с операторами связи при проработке и совершенствовании "фильтров", выявляющих "подозрительный трафик"», — подчеркивает сенатор.

Как пояснил сам Артем Шейкин, в последнее время проблема телефонного мошенничества приобрела особый размах, а потому бороться с ним нужно любыми способами. И прежде всего бить врага его же оружием — современными технологиями.

«С учетом растущего количества фактов телефонного мошенничества важно сейчас наладить продуктивное взаимодействие между МВД и операторами связи в части вычисления противоправных звонков путем разработки специальных алгоритмов, — подчеркнул сенатор. — Подобная совместная работа будет способствовать уменьшению количества мошеннических звонков и защите финансовых средств граждан».

По словам независимых экспертов, предложение вполне имеет право на жизнь — по крайней мере такую работу по постоянному мониторингу мошеннических звонков можно организовать на существующих технологиях и мощностях.

«Сегодня операторы выполняют и более сложные задачи, к примеру, по фиксации трафика и звонков за полгода по системе Росфинмониторинга, — отметил академик Академии криптографии Александр Баранов. — Поэтому, на мой взгляд, в такой постановке проблемы нет ничего нереализуемого».

Более того, если эту идею удастся воплотить в жизнь, подчеркнул Александр Баранов, можно будет накрывать телефонных мошенников не по одному, а целыми группами, поскольку пул номеров, с которых они звонят доверчивым гражданам, в каждом случае небесконечен.

«Другое дело — установление физического местонахождения как одиночных мошенников, так и организованных групп, — уточнил эксперт. — Это уже намного сложнее, и тут, конечно, не обойтись без тесного взаимодействия операторов сотовой связи и правоохранительных органов. Но, на мой взгляд, при должной организации работы и эту проблему удастся эффективно решить».