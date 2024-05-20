Общество

Розничные продажи крепкого алкоголя растут в России

Розничные продажи алкоголя в России растут ударными темпами. Почти 74 миллиона декалитров реализовано в стране за четыре месяца, что на 3 миллиона больше, чем годом ранее, сообщила Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками. Это без учета пива и пивных напитков. А самое тревожное, что растет потребление алкоголя крепче 9 градусов.

В России, по сравнению с январем-апрелем 2023 года, более чем на четверть упали розничные продажи так называемых виноградосодержащих напитков без этилового спирта — это недорогой сегмент алкоголя, в котором доля натурального вина составляет не менее 50 процентов. Те же напитки с этиловым спиртом тоже в минусе, как и плодовая алкогольная продукция.

При этом в стране с января по апрель 2024 года в розницу продано почти 74 миллиона декалитров алкоголя, что на 4,2 процента больше, чем годом ранее, согласно данным Росалкогольрегулирования. При этом 38,4 миллиона декалитров — это напитки свыше 9 градусов: водка — 24,4 миллиона декалитров, крепкие ликеры, виски, джин, ром, настойки и коньяк — больше 9,5 миллиона. Все с ростом в сравнении с прошлым годом, пишет «Парламентская газета».

В 2019 году сторонники увеличения акцизов и ужесточения контроля алкогольной продукции рассчитывали на изменение структуры потребления спиртного, предполагая, что любители дешевых винных напитков будут переходить на продукт получше и градусом поменьше, пояснили эксперты. Но, судя по цифрам Росалкогольрегулирования, этого не произошло.

Руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз сказал, что предупреждал: рост акцизов на дешевые винные напитки приведет лишь к потере этого сегмента отрасли, но никак не к изменению предпочтений россиян и уходу в более легкую градусность лучшего качества. Хотя именно эту идею лоббировали производители вин.

«Виноделы говорили, что если убрать эти винные напитки, то народ перейдет с них на натуральные вина. Но этого не случилось. Так что вы можете уже не смотреть на эти проценты падения производства и продаж "народного", как я его называю, вина. Упало в очередной раз то, чего уже почти не осталось и что уже давно при смерти», — заявил эксперт.

Рост потребления крепких напитков идет в числе прочего за счет падения у дешевых винных напитков, подтвердил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

Причина — рост акцизов. В 2019 году для винных напитков ставка была 18 рублей за литр. В 2020 году ее увеличили до 40 рублей. В 2022-м — до 43 рублей, еще через год — до 45. С 1 января этого года акциз подняли до 47 рублей за литр, а с 1 мая — до 141 рубля. И получилось, что на алкоголь до 18 градусов акциз сейчас выше, чем на крепкие напитки, сказал Шапкин. Потянут ли их производители? Эксперты уверены, что не потянут без серьезного повышения цен, но это как раз поможет дальнейшему «переходу населения к крепким напиткам».

«Это неправильно, когда гораздо дешевле купить бутылку джина и бутылку тоника, набодяжить себе что-то, чем брать что-то слабоалкогольное. То ли еще будет. С июня начнут прилетать первые ласточки, когда пройдут первые отгрузки уже с новым акцизом», — предсказал Павел Шапкин.