Общество

Средняя зарплата педагогов в Псковской области оказалась самой низкой в СЗФО

Средняя зарплата педагогов общего образования в Псковской области составила почти 36 тысяч рублей. Это следует из итогов федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки за январь-декабрь 2023 года, опубликованных Росстатом.

Так, средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования государственной и муниципальной форм собственности в Псковской области за январь-декабрь 2023 года составила 35 тысяч 746 рублей.

Северо-Западный федеральный округ Средняя заработная плата, рублей Республика Карелия 52,431 Республика Коми 61,950 Архангельская область в том числе: Ненецкий авт. округ 99,658 Архангельская область без авт. округа 59,107 Вологодская область 49,485 Калининградская область 46,260 Ленинградская область 58,999 Мурманская область 82,782 Новгородская область 43,511 Псковская область 35,746 Санкт-Петербург 79,094

Данные приведены без учета выплат за классное руководство.