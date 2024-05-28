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Общество

Средняя зарплата педагогов в Псковской области оказалась самой низкой в СЗФО

28.05.2024 11:37|ПсковКомментариев: 0

Средняя зарплата педагогов общего образования в Псковской области составила почти 36 тысяч рублей. Это следует из итогов федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки за январь-декабрь 2023 года, опубликованных Росстатом.

Так, средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования государственной и муниципальной форм собственности в Псковской области за январь-декабрь 2023 года составила 35 тысяч 746 рублей.

Северо-Западный федеральный округ

Средняя заработная плата, рублей

Республика Карелия

52,431

Республика Коми

61,950

Архангельская область

 

в том числе:

 

Ненецкий авт. округ

99,658

Архангельская область без авт. округа

59,107

Вологодская область

49,485

Калининградская область

46,260

Ленинградская область

58,999

Мурманская область

82,782

Новгородская область

43,511

Псковская область

35,746

Санкт-Петербург

79,094

Данные приведены без учета выплат за классное руководство.

Теги: #зарплата #учитель
Источник: Псковская Лента Новостей
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