Средняя зарплата педагогов в Псковской области оказалась самой низкой в СЗФО

Средняя зарплата педагогов общего образования в Псковской области составила почти 36 тысяч рублей. Это следует из итогов федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки за январь-декабрь 2023 года, опубликованных Росстатом.
Так, средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования государственной и муниципальной форм собственности в Псковской области за январь-декабрь 2023 года составила 35 тысяч 746 рублей.
|
Северо-Западный федеральный округ
|
Средняя заработная плата, рублей
|
Республика Карелия
|
52,431
|
Республика Коми
|
61,950
|
Архангельская область
|
|
в том числе:
|
|
Ненецкий авт. округ
|
99,658
|
Архангельская область без авт. округа
|
59,107
|
Вологодская область
|
49,485
|
Калининградская область
|
46,260
|
Ленинградская область
|
58,999
|
Мурманская область
|
82,782
|
Новгородская область
|
43,511
|
Псковская область
|
35,746
|
Санкт-Петербург
|
79,094
Данные приведены без учета выплат за классное руководство.