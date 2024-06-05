Общество

Договор между РФ и Латвией о правовой помощи перестанет действовать 12 августа

Действия договора между Российской Федерацией и Латвийской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 3 февраля 1993 года прекратятся 12 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области.

«Согласно ноте МИДа Латвийской Республики от 12 февраля 2024 года №41-3032, "латвийская сторона прекращает действие договора между Российской Федерацией и Латвийской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 3 февраля 1993 года"», - сообщили в управлении.

В связи с этим Министерство иностранных дел Российской Федерации проинформировало посольство Латвии в Москве о том, что, исходя из положений статьи 80 договора, он прекратит свое действие 12 августа 2024 года.