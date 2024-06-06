Общество

Дмитрий Михайлов: У выпускников советской школы IQ на 20-30% выше

У выпускников советской школы уровень IQ на 20-30% выше, чем у тех, кто учился при современной системе образования. Такое мнение руководитель фракции КПРФ в Псковском областном Собрании депутатов Дмитрий Михайлов озвучил в программе «Гайд-парк» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Отвечая на вопрос о том, нужно ли коммунистам меняться, Дмитрий Михайлов поделился историей.

«Конечно, нужно меняться. Я приведу, наверное, слова одного ученого. Когда его обвинили в том, что где-то он уже идет в ногу со временем — изучает искусственный интеллект, программы, но по душе — "совок". Это сказали молодые люди, подростки. На это он им сказал: "Ребята, у вас на 20-30% меньше уровень IQ, чем у людей того возраста, которых воспитала именно советская школа и то советское образование, которое мы получили тогда, — сказал Дмитрий Михайлов. — Хочется обратить внимание, что активные люди, которые хотят себя проявить, хотят быть волонтерами, конечно, приходят в партию. А есть люди, которых уже воспитало телевидение, которые хотят быть только потребителями и все равно, где. Лишь бы было теплее, богаче, которые думают только о своем кармане».