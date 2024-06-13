Общество

«Зверьё моё»: Всё как у людей, или Онкология - это не страшно

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию свежего выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 13 июня. К ведущей Ульяне Лаблюк пришли учредитель и руководитель благотворительного фонда помощи животным с онкозаболеваниями, врач-онколог, кандидат наук, доцент РОСБИОТЕХ, генеральный директор ветеринарной клиники «Зоогаллерея» Юлия Меликова и директор детского технопарка «Кванториум Псков» Надежда Григорьева.

Речь шла о совместной с благотворительным фондом смене «Будь рядом», которая завершилась в псковском кванториуме на прошлой неделе. Гости рассказали, чем занимались ребята, и как это поможет животным с онкологией. Почему дети - самая благодарная публика, а рак - это не страшно? Как часто возникают онкозаболевания у братьев меньших, и какую роль в этом играет диспансеризация? Об этом и многом другом - в текстовой версии.

Об активностях

- Надежда, расскажите, что это была за смена, почему вы решили её провести?

Н. Г. - Это смена для школьников города Пскова. Идея её провести родилась у нас достаточно интересно. Мы всегда любое мероприятие готовим задолго. Заместитель директора кванториума по проектному управлению Виктория Зарецкая опубликовала в различные чаты информацию о том, что мы ищем партнеров для проведения мероприятия. Откликнулась Дарья Голованенко - это инвестор и соучредитель фонда Юлии. И в процессе общения, созвонов, разговоров родилась вот эта история. Это такой совместный труд.

- Юлия, почему московский фонд обратил внимание на Псков?

Ю. М. - Я с 2005 года работаю с детьми, читаю очень много лекций, провожу много обучающих программ. Дети - это та аудитория, которая не стесняется задавать вопросы. И мы учимся у детей. Они задают такие вопросы, над ответами на которые иногда даже приходится подумать. Почему псковский кванториум? Ну, во-первых, потому что мы и раньше сотрудничали с различными детскими технопарками. Мы почитали отзывы, встретились с Викторией и были, мягко говоря, в шоке. Для нас кванториум оказался лучшей площадкой. Более того, когда мы сообщили нашим партнёрам о том, что планируем общую смену, то они сказали: «Вы даже не представляете, куда вы едете». Оказывается, псковский кванториум действительно занимает лидирующие позиции среди всех кванториумов. Те проекты, которые мы увидели, то, что мы услышали, повергло в приятный шок.

- Надежда, расскажите, сколько детей собралось на смене, и чем они занимались?

Н. Г. - Смена предполагалось для продолжающих обучение ребят, которые уже занимались в кванториуме, чтобы у них хардовая составляющая была. Ребята выбирали каждый свой трек, каждый чувствовал интерес в каком-то своём направлении. Было и несколько новичков, которые обучались на нулевом уровне, и ещё недостаточно сильны в каких-то направлениях, но пришли как раз с целью прокачаться. Всего собралось 70 ребят, в каждом направлении разное количество - в среднем по 15 человек. Направления были разные. Например, «Инфографика» - рассказать ярко, красиво и просто о каких-то сложных вещах. Направление «Хай-тек», где ребята делали домики для сбора пожертвований. Естественно, используя высокие технологии. Направление «Создание одностраничных сайтов», где будет размещаться информация не только для владельцев животных, у которых случилась беда, но и для врачей, которые занимаются лечением, а также для всех сочувствующих, которые готовы помочь фонду. Ни для кого не секрет, что любое лечение стоит денег, а онкология особенно дорогая, в том числе и для животных. И, конечно, хочется помогать в таких ситуациях улучшить качество жизни, вылечить животное, продлить его жизнь. Отдельное направление - «Разработка мерча», где ребята работали над символами, которые будут привлекать внимание: футболки, толстовки, платки. Ещё было направление «Логотипы», которые могут сопровождать какие-то конференции, мероприятия, лекции, мастер-классы и так далее.

Фотографии предоставлены кванториумом

- В рамках смены прошел благотворительный марафон, приглашенный эксперт из Москвы прочитал лекцию по маркетингу - расскажите об этих и других активностях.

Н. Г. - Да, на самом деле не только педагоги кванториума проводили занятия с ребятами. Спасибо Юлии и Дарье Голованенко, они проводили лекции, как для самих ребят, так и для всех желающих жителей города Пскова. В частности, на лекцию по онкозаболеваниям пришли и ребята, и зоозащитники, и врачи-ветеринары. Достаточно интересное получилось мероприятие, был очень приятный отзыв о нём. Все получили большое удовольствие, потому что все лекции и мастер-классы были интерактивные, ребята могли задавать вопросы в режиме реального времени. Это было очень полезно всем.

О важности диспансеризации

- Я так понимаю, тема онкологии звучала на протяжении всей смены. Это всё довольно пугающе даже для взрослых, как восприняли дети?

Н. Г. - Как выяснилось, многие ребята вообще не были знакомы с этим понятием ни в отношении людей, ни в отношении животных. О таком заболевании многие дети, особенно 12-13 лет, не слышали. Поэтому, естественно, мы начинали с того, что рассказывали о том, какие бывают заболевания, и в том числе онкология.

Ю. М. - Мы читаем лекции и проводим встречи с детьми абсолютно разного возраста. И, вы знаете, они задают очень грамотные и правильные вопросы. В своих лекциях мы всегда пытаемся развеять миф о том, что только онкология - это страшно. Вокруг неё ходит столько всяких мифов, историй. У меня есть потрясающий коллега, Марк Пак. Он тоже онколог, ветеринарный врач и говорит так: «Скажите пациенту (животному или человеку), который полностью парализован, что онкология страшнее. Или кардиопациенту, который двух шагов пройти не может. Или животным, которые находятся на диализе, у которых почки не работают. Вся эта история вокруг онкологии - миф. Да, это заболевание тяжёлое. И мы убедительно просим, чтобы владельцы животных своевременно проходили диспансеризацию. И сами, и со своими питомцами.

- То есть, у животных всё как у людей?

Ю. М. - Абсолютно. Любой живой организм подвержен разным изменениям, в том числе онкозаболеваниям. Никто от этого не застрахован. Бывает генетическая предрасположенность, либо приобретенные изменения. Мы живем, и в процессе жизнедеятельности в организме могут случаться поломки. Настроение плохое, чувствуешь себя плохо, или питомец твой как-то не так проявляет себя - не встречает, плохо ест, мало пьет, не хочет гулять. Берёте животное и идете в ветеринарную клинику. Благодаря диспансенризации можно выявить рак на начальных стадиях. Каким образом мы преподносим это детям? Да, и люди, и животные могут болеть. Но вернемся, опять же, к диспансеризации. Что-то беспокоит - нужно сообщить об этом маме, папе, они отведут к врачу. Или увидел, что питомец плохо себя чувствует - нужно обратиться в клинику. Дети, на самом деле, абсолютно нормально воспринимают историю о том, что кто-то может болеть. Моему сыну 11 лет. Понятно, что он со мной прошел уже много лекций, мы вместе приехали Псков, и он в восторге от того, какие возможности здесь есть у детей. Чтобы вы понимали, ребенок учится в Бауманской инженерной школе, и робототехника, и другие направления там тоже есть. Сын сказал: «Ты знаешь, мама, мне очень понравилось. Действительно хорошо, что есть возможность где-то детям заниматься». Когда я у него спрашиваю что-то в плане онкологии, как он это воспринимает, он говорит: «Я понимаю, что все могут заболеть. Мы же гриппом болеем, простываем, температура повышается и так далее. А чем это заболевание отличается?» Нужно популяризировать и рассказывать о том, что ветеринарный врач не только вакцинирует и делает укольчики. Мы проводим много уникальных операций. У нас, кстати, в рамках смены родился общий с кванториумом проект, пока мы его только оговорили, но надеемся, что он состоится, и не один. Дети заинтересованы, они сострадают, очень сопереживают. И при этом настолько по-доброму, по-другому, не так как взрослые.

- Такие мероприятия, мне кажется, ещё воспитывают в детях ответственное отношение к животным, верно?

Н. Г. - Да, мы как раз хотим подчеркнуть, что для нашего кванториума, да и, наверное, для всех организаций, которые работают с детьми, очень важно, чтобы ребёнок воспитывал в себе эмпатию. Чтобы взаимодействие с окружающими людьми, социализация - всё это проходило ещё в школьном подростковом возрасте, чтобы ребёнок вырос, понимая, как устроен мир, как можно взаимодействовать, как решать какие-то проблемы, куда бежать и что делать в случае какой-то серьёзной ситуации. Ещё раз хочу сказать большое спасибо Юлии и Дарье за это взаимодействие, потому что для детей очень важно, когда кейс не в стол, когда проект не для проекта, а существует реальный заказчик и реальная проблема. Возможность приложить свои усилия для решения какой-то ситуации, и может быть, её помочь разрешить, или дать какую-то идею для её разрешения, очень вдохновляет, окрыляет и дает старт в жизни, как нам кажется. Взаимодействие с реальным заказчиком — это, наверное, самое крутое, что сейчас происходило.

О предрасположенности и пассивном курении

- Вернёмся к теме онкологии. Юлия, как часто возникают онкозаболевания у животных и почему?

Ю. М. - Это достаточно часто встречающиеся заболевания. Проблема наша в том, что владельцы чаще всего обнаруживают эти заболевания на поздних стадиях. Где-то что-то появилось, как говорят «шишечка», и наблюдают, пока она не вырастет в большую. Так вот этого делать не нужно. Если тем более это кошка: что-то выросло, чего вообще не должно анатомически быть, нужно бежать в ветеринарную клинику. И собака тоже. Просто у собак достаточно часто бывает доброкачественный процесс, но исключить онкологию нужно - при помощи биопсии. Это не больно, не сложно. Мы детям это показывали, какая тоненькая иголочка, и животное стоит спокойно. В целом, и кошки, и собаки болеют достаточно часто, где-то примерно с людьми на одном уровне находятся по частоте встречаемости. Почему образуются опухоли? Повторюсь, что это могут быть наследственные заболевания - и у людей, и у животных. Также в процессе жизнедеятельности происходят изменения, мутации, в том числе на генетическом уровне. Изменения происходят внутри организма, но внешние факторы также влияют. Мы всегда говорим о том, что важно сбалансированное питание, для животных в том числе. Нужны хорошие производственные корма, либо самостоятельно приготовленные, если владельцы умеют считать КБЖУ. Всё как у людей. Правильное питание никто не отменял и не исключал, это нужно для качественной жизнедеятельности. Естественно, стоит не забывать и про экологию. И ещё: собаки и кошки - пассивные курильщики, к сожалению, имеют предрасположенность к таким онкозаболеваниям, как опухоль в носовой полости.

- То есть, если собака или кошка находятся в помещении, где человек курит, они в зоне риска?

Ю. М. - Конечно. У меня был такой пациент. Когда мы стали выяснять, что и как, оказалось, что ретривер встречал владельца вечером, и у них была такая традиция: собака бежала на балкон, куда выходил хозяин и курил. Так они проводили каждый вечер. У животного была зависимость. Не только привычка, что хозяин выходит, а именно зависимость от запаха дыма. Хозяин говорил, что пёс очень хорошо это всё воспринимал, и никогда не думал, что это как-то может ему навредить. Пассивное курение также является предрасполагающим фактором.

А ещё отсутствие прогулок, отсутствие вакцинации, особенно у кошек, у которых вообще на фоне вирусных инфекций много заболеваний может развиваться. Ответственность за питомца несет владелец, и нужно регулярно обращаться в ветклинику по поводу диспансеризации. Взяли котенка или щенка - помним о том, что их нужно вакцинировать ежегодно и обязательно проходить диспансеризацию раз в год в возрасте животного до 5 лет и два раза в год старше 5-летнего возраста. Анализы крови, рентген, УЗИ и всё, что ещё назначит врач, если выявит, мало ли, какие-то изменения. Произойти это может у кого угодно. Почему? Причин много. Учёные до сих пор ищут, из-за чего же происходит онкопроцесс, что же там происходит с иммунной системой такого, из-за чего развивается это заболевание. Наука идёт вперёд, не стоит на месте. Иногда выходишь после конгресса и думаешь, сколько всего нового, как это всё в голове укладывается. Исследования проходят, и мы в них участвуем. Очень надеемся, что всё новые и новые методы диагностики и лечения будут выявлены.

- К сожалению, наше время подходит к концу, будем подводить итоги. Я так понимаю, смена оказалась крайне результативной, все довольны и намерены в дальнейшем сотрудничать?

Н. Г. - Да, мы на это очень рассчитываем, потому что для ребят очень важна информационная поддержка, научная и поддержка инвестора. Дарья Голованенко предлагает дать жизнь некоторым проектам и масштабировать их, это, конечно, очень важно.

Ю. М. - Я не перестану говорить о том, насколько дети заинтересованы, талантливы. И насколько мы в восторге от того, что происходило - и я, и Дарья. Псков не так близко находится, но мы ни капельки не жалеем, что приехали. Наоборот, такое взаимодействие между наукой, инвесторами, детьми и подобными школами обязательно должно происходить. Сейчас любят использовать модное слово «коллаборация». Так вот, такие коллаборации, я думаю, будут полезны абсолютно всем.

- В завершение выпуска мы всегда озвучиваем советы для радиослушателей. Юлия уже озвучила массу рекомендаций. Надежда, теперь вам слово: что бы вы рекомендовали родителям детей, каникулы которых в самом разгаре? Чем занять ребенка?

- У нас в городе достаточно много организаций дополнительного образования, не только кванториум. У нас, к сожалению, уже практически все места разобраны на летние смены и интенсивы. Но мы предлагаем в конце августа посмотреть в нашу группу в соцсети «ВКонтакте», там будет опубликовано расписание на следующее полугодие. Можно попробовать записать своего ребенка, если вам это интересно, а также планировать заранее летние смены и записываться к нам. Ну и, конечно, рекомендуем помнить про безопасность — свою и своих питомцев.

- Благодарю вас за интересную беседу! Напоминаю, что сегодня в студии были руководитель благотворительного фонда помощи животным с онкозаболеваниями Юлия Меликова и директор псковского «Кванториума» Надежда Григорьева. На этом сегодняшний выпуск программы «Зверьё моё» на ПЛН-FM завершён, до новых встреч!