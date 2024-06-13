Общество

Борис Елкин напомнил о возможности бесплатно поставить во дворе детскую площадку

На встречах жители часто просят установить во дворе детскую площадку. Город готов это сделать, но необходимо соблюсти некоторые условия. Подробнее о них глава Пскова Борис Елкин рассказал в своем Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram

Если дворовая территория принадлежит дому, то главное – согласие жильцов принять ее в собственность и обслуживать. Это будет стоить около 80 копеек с квадратного метра жилья в месяц, которые будут включены в счет на содержание и ремонт общего имущества.

Для начала надо провести собрание, договориться и подать заявку в администрацию. Образцы необходимых документов есть на сайте города Пскова.

Получить консультацию можно в управлении городского хозяйства по телефону: 29-15-20 или по адресу: улица Яна Фабрициуса, 6.