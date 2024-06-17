Общество

Действия по пресечению массовых беспорядков отработали псковские силовики

Действия по пресечению массовых беспорядков отработали сотрудники УФСИН России по Псковской области совместно с взаимодействующими органами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В соответствии с тематическим планом в УФСИН России по Псковской области на базе ИК-4 проведено тактико-строевое занятие с личным составом сводного отряда по пресечению массовых беспорядков осуждённых и лиц, содержащихся под стражей, в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

К участию в мероприятии были привлечены силы и средства подразделений пенитенциарного ведомства и взаимодействующих правоохранительных структур. Сводные отделы от учреждений прибыли к указанному месту сбора в назначенное время. После проверки численности, экипировки, вооружения и специальных средств сводный отряд УФСИН был распределён по учебным местам.

В ходе тренировки отработаны вопросы практического взаимодействия между сотрудниками сводных отделов и взаимодействующих органов в специальной операции. Для проведения занятий с личным составом учреждений привлекались бойцы ОСН «Зубр» УФСИН России по Псковской области. Сотрудники закрепили полученные теоретические знания и получили дополнительные навыки практических действий в условиях чрезвычайных обстоятельств.