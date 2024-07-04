Общество

Псковички стали реже рожать детей

Количество новорожденных в Псковской области сократилось в первом полугодии 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщила и. о. начальника управления Минюста России по Псковской области Нина Жидок в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«В этом году родились 1978. В прошлом году за первое полугодие – 2119. То есть не так много, в общем-то», - отметила Нина Жидок.

Исполняющая обязанности начальника управления добавила, что есть случаи, когда зарегистрированные в городе Пскове пары заключили брак, проживают в Санкт-Петербурге и, соответственно, регистрируют рождение ребенка в Санкт-Петербурге.

«Я знаю таких не одного человека, а определенное количество. Поэтому тут вот такая статистика, она, как говорят, вещь лукавая, если рассматривать с точки зрения чисто статистических, получается, что немножко уменьшение. Но если рассматривать по факту регистрацию, то получается, что регистрации по месту проживания гораздо больше», - объяснила Нина Жидок.