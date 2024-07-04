Общество

Госдума приняла в первом чтении проект о защите покупателей от просроченных лекарств

Госдума приняла в первом чтении законопроект «Единой России» о защите покупателей от просроченных лекарств, сообщает Telegram-канал партии.

Законопроект запрещает продажу препаратов с истекшим сроком годности и лекарств, о которых отсутствуют сведения о маркировке или вводе в гражданский оборот в системе мониторинга препаратов для медицинского применения. Порядок применения запрета будет устанавливать правительство.

«Касса в аптеке сможет автоматически блокировать продажу некачественных и просроченных лекарственных препаратов. Это будет дополнительной гарантией для людей», - отметил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Евгений Нифантьев.