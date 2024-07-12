Общество

До конца июля действует акция на йогурты «Молочные продукты Пушкиногорья»

В фирменных магазинах «Молочные продукты Пушкиногорья» покупателей ждут летние скидки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей на Пушкиногорском маслосырзаводе, до акция на клубничный и персиковый йогурты продлится до конца июля.

Йогурты объемом 900 граммов можно купить всего за 124 рубля. Весь июль – максимум пользы в максимальном объеме по приятной цене!

Приглашаем за покупками в фирменные магазины «Молочные продукты Пушкиногорья». Молочные продукты Пушкиногорья – вкус, вдохновлённый поэзией!

Реклама. АО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод». ИНН: 6 020 000 708. Erid: 2SDnjcQxszh