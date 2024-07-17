Общество

Медаль «50 лет совместной жизни» появится в Псковской области

Региональная медаль «50 лет совместной жизни» появится в Псковской области. Соответствующее постановление правительства опубликовано на сайте нормативных правовых актов Псковской области.

Правительство Псковской области приняло постановление о вручении юбилейной медали «50 лет совместной жизни» 17 июля. Медаль будет вручаться гражданам России, которые прописаны в Псковской области и не разведены. Медаль не вручается посмертно.

Медаль с изображением герба Псковской области и надписью «50 лет совместной жизни» будет сделана из латуни, ее будут вручать уже в 2024 году.