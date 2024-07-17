Общество

Вознаграждение за сдачу зарегистрированного оружия удвоили в Псковской области

Региональное управление Росгвардии информирует, что в соответствии с постановлением правительства Псковской области №217 от 27 июня 2024 года в два раза увеличены размеры денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу на утилизацию зарегистрированного оружия и боеприпасов.

Право на выплату денежного вознаграждения имеют граждане, проживающие на территории Псковской области, сдавшие зарегистрированное оружие на утилизацию.

Для принятия решения о выплате денежного вознаграждения необходимо обратиться в подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства.

Размеры денежного вознаграждения составляют от 3000 до 6000 рублей.