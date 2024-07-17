Общество

Губернатор поздравил жителей Красногородского округа с 80-й годовщиной освобождения

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Красногородского муниципального округа с 80-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков, пост он разместил в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«В наших сердцах навсегда останется светлая память, уважение и гордость за поколение, защитившее и возродившее нашу Родину. Жители каждого района и округа в нашей области заботятся о своих мемориалах. Так, в преддверии праздника красногородцы привели в порядок захоронение бурятского воина Ханду Пинтаева в деревне Кожуры», – рассказал Михаил Ведерников.

Он отметил, что снайпер ценой своей жизни спас деревню, которую фашисты хотели сжечь. Память об этом подвиге хранится и передается от старшего поколения к младшему вот уже 80 лет.