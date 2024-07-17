Общество

Лучших сотрудников и курсантов определили в Псковском филиале Университета ФСИН

12 лучших сотрудников и 14 учащихся определили на заседании совета Псковского филиала Университета ФСИН России по результатам работы за 2023/24 учебный год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото здесь и далее: Псковский филиала Университета ФСИН России

Все они будут занесены на доску почета образовательной организации за добросовестную и эффективную работу, достижение высоких результатов в профессиональной деятельности, образцовое выполнение обязанностей, инициативность и активное участие в общественной жизни вуза.

Среди награжденных из числа постоянного состава Псковского филиала Университета ФСИН России:

ветеран филиала, первый руководитель образовательной организации заслуженный юрист Российской Федерации Иван Волчков;

заместитель начальника филиала по кадрам – начальник отдела кадров Вадим Ильин;

начальник секретариата Елена Хвоинская,

начальник кафедры уголовно-правовых дисциплин и организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, Ольга Мельникова;

преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин майор внутренней службы Роман Пушилин;

старший преподаватель кафедры организации режима Антон Орлов;

доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Наталия Иванова;

редактор отделения организационно-научной и редакционно-издательской деятельности Михаил Вокин;

заместитель начальника курса учебно-строевых подразделений Максим Григорьев;

водитель автомобильной службы отдела тылового обеспечения Кирилл Горячев;

юрисконсульт юридической группы Татьяна Карпова;

заведующий баней коммунально-эксплуатационной группы отдела тылового обеспечения Ольга Долгова.

Права занесения на доску почета среди переменного состава удостоены курсанты: Виталий Соколов, Антон Баранов, Анастасия Ковалева, Константин Алексеев, Анна Армянинова, Анна Головко, Анастасия Кондратенко, Александр Чернов, Вита Даланова, Анатолий Лебедев, Ирина Милица, Венера Григорьева, Ислам Качмазов, Мария Проскурина.

В вузе напомнили, что в соответствии со статьей 48 федерального закона от 19 июля 2018 года 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» одной из важнейших мер материального стимулирования труда сотрудника является занесение его фамилии и фотографии на доску почета в учреждении, в котором он проходит службу.