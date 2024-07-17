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Общество

В Пскове прошел рейд по выявлению бывших мигрантов, скрывающихся от исполнения воинского долга

18.07.2024 14:10|ПсковКомментариев: 0

Сотрудниками военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону совместно с сотрудниками военного комиссариата г. Пскова и СОБР проведены оперативно-профилактические мероприятия по выявлению граждан мужского пола, прибывших из-за рубежа и вступивших в гражданство Российской Федерации, но не вставших на воинский учёт, сообщили Псковской Ленте Новостей в Военном следственном отделе СК России по Псковскому гарнизону.

В результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий проверено 20 граждан. Среди них выявлено 15 граждан призывного возраста, которые не состояли на воинском учете, в связи с чем им вручены повестки, и они доставлены в военный комиссариат.

Всем гражданам разъяснена правовая ответственность за нарушение миграционного законодательства, а также право поступления на военную службу по контракту или трудоустройство в качестве гражданского персонала в ВС РФ.

Контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане, достигшие 18 лет, законно находящиеся на территории Российской Федерации.

Отбор кандидатов из числа иностранных граждан для поступления на военную службу по контракту осуществляется пунктом отбора на военную службу по контракту военного комиссариата Псковской области по адресу:
г. Псков, ул. Первомайская, д. 38. Контактный телефон: 8(8112)66-73-45.

Источник: Псковская Лента Новостей
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