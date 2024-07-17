Общество

Конституционный суд признал умерщвление бездомных животных исключительной мерой

Конституционный суд России (КС РФ), рассмотрев запрос Верховного суда Республики Бурятия, постановил, что умерщвление бездомных животных в пунктах временного содержания должно быть исключительной мерой, направленной на предотвращение прямой угрозы человеку. Решение было принято на заседании КС РФ.

«Признать ч. 4 ст. 7, аб. 1 ч. 1 и ч. 7 ст. 18 ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" не противоречащими Конституции, поскольку они <…> предполагают, что таковое [умерщвление] может осуществляться, если конкретное животное без владельца совершило нападение на человека или проявляет немотивированную агрессивность», - говорится в тексте постановления. Также умерщвление можно производить, если животное является носителем возбудителя опасной болезни, либо болеет ею. Кроме того, это можно делать в случаях потребности в прекращении непереносимых физических страданий нежизнеспособного животного.

При этом регионы вправе принимать решения по особому порядку умерщвления животных в связи «с экстраординарной ситуацией», когда «организация любых других мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев объективно не может привести к разрешению этой ситуации». Ключевое условие при этом - подобное умерщвление животных для решения «экстраординарной ситуации» должно носить временный характер и предусматривать «разумный срок и условия для возможности обнаружения животного его владельцем».

Как отметил руководитель секретариата КС РФ Евгений Тарибо, по данной теме в суд поступило порядка сотни жалоб от граждан, связанных с беспокойством за судьбу бездомных животных. Запрос Верховного суда Бурятии позволил рассмотреть его конституционность, пишет ТАСС.

Летом 2023 года были приняты поправки к ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», которые делегировали региональным властям полномочия самостоятельно определять, каким образом в субъекте будут обходиться с бездомными животными. Изначально вступивший в силу в 2018 году федеральный закон устанавливал единые требования для всех регионов - отлов, размещение в приютах, стерилизация, вакцинация и возврат неагрессивных животных в места обитания.

После принятия поправок к данному ФЗ регионы РФ стали принимать собственные законы об обращении с бездомными животными, ряд из них принял решение о допустимости их эвтаназии. Первым таким субъектом стала Республика Бурятия, принявшая собственный закон в ноябре 2023 года.

Позже практика усыпления пойманных животных по разным критериям была легализована региональными законами в Тыве, Удмуртии, Астраханской, Магаданской, Оренбургской и Самарской областях, Забайкальском крае и на Чукотке. 13 июня этого года собственный закон, допускающий усыпление животных, принял парламент Якутии.

В Бурятии активисты, защищающие права животных, раскритиковали региональный закон и решили оспорить его в Верховном суде Республики Бурятия. Наибольшую критику у группы обратившихся в суд граждан вызывает норма, по которой жизнеспособное животное умерщвляется на 31-й день с момента отлова, если в течение 30 дней пребывания в приюте оно оказалось невостребованным. ВС Республики приостановил процесс и направил собственный запрос в КС РФ.

По мнению заявителя, нормы федерального закона не соответствуют Конституции, так как дают регионам неограниченные полномочия по введению мероприятий, связанных с распоряжением жизнью животных без владельцев, что вступает в противоречие с принципами гуманного обращения с животными, в том числе с запретом жестокого обращения с ними.

Ранее полномочный представитель генпрокурора РФ в КС РФ Вячеслав Росинский отмечал, что допускающие эвтаназию неопасных бездомных животных региональные акты противоречат федеральному законодательству и принципам гуманности, при этом соответствующий ФЗ в силу своих широких формулировок создает ситуацию правовой неопределенности.