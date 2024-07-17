Общество

Екатерине I посвятили занятие в учебно-консультационном пункте псковского СИЗО-1

С историей восхождения на престол, фактами биографии первой самодержавной правительницы России, наследницы дел Петра Великого – императрицы Екатерины I познакомились учащиеся учебно-консультационного пункта СИЗО-1. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Как рассказала классный руководитель учебно-консультационного пункта Наталья Афанасьева, в ходе внеклассного занятия, приуроченного к 340-летию со дня рождения Екатерины I, учащиеся познакомились с картинами той эпохи, отображающими жизнь императорской особы, прослушали рассказ о наследии, которое оставила правительница современному обществу. В конце урока был создан тематический информационный стенд.

«Наше сегодняшнее занятие я хочу завершить словами писателя Максима Горького: "Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели будущего". Поэтому призываю вас изучать историю государства, чтить традиции, чтобы уметь защищать интересы своей страны», - подвела итог мероприятия Наталья Афанасьева.