Общество

Оксана Федорова рассказала, что ее прадед был начальником милиции Псковской области

Российской телеведущая, победительница конкурсов «Мисс Санкт-Петербург», «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная», уроженка Пскова Оксана Федорова рассказала, что ее прадед был начальником милиции Псковской области.

Видео: RTVI

В новом выпуске программы «Легенда» на RTVI телеведущая объяснила, зачем она училась на милиционера.

«Мне бабушка говорит, что вообще-то у тебя прадед <...> был начальником милиции Псковской области. <...> Я об этом узнала, только когда уже поступила в школу милиции. И бабушка мне рассказала, что он прошел Блокаду. <…> А потом после войны его отправили, он служил в НКВД, восстанавливать псковскую милицию. И вот так мы оказались в Пскове. Потом у меня все пазлы сложились. Я поняла, что вот где ноги растут», — вспоминает она.