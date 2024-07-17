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Общество

«Дневной дозор»: спасет ли Псковскую область увеличение штрафов за борщевик?

19.07.2024 18:46|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему повышения штрафов за отсутствие борьбы с борщевиком для юридических лиц в Псковской области. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Борщевик продолжает захватывать территории Псковской области. Он подбирается к домам, всходит во дворах рядом с детскими площадками, осваивает парки и скверы, где отдыхают семьи… Да что уж там, даже подступает к Кремлю! «Борщевичные поля» на въезде в Псков уже не кажутся чем-то необычным, а в соцсетях то и дело публикуются ужасающие фотографии ожогов, полученных от взаимодействия с этим растением.

Решить «борщевичный вопрос» в регионе пытаются уже много лет подряд. Тем не менее, особых результатов пока достичь не удалось. Ядовитый сорняк расползается быстрее, чем его успевают травить гербицидами. О том, что программа по борьбе с борщевиком должна быть масштабной и комплексной, в своё время говорил ещё бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак. Однако миллиарды на неё изыскать пока не удалось. Пока все меры властей по сути ни к чему не приводят. И со счётом 10:0 вновь выигрывает борщевик. 

В июле областные власти вместе с депутатами предприняли ещё одну попытку переломить ситуацию. По итогам сессии областного Собрания было решено увеличить штраф за непроведение борьбы с борщевиком Сосновского до одного миллиона рублей. Правда, не для всех. Только для юридических лиц. Увеличения штрафов для граждан не предусмотрено (максимально за борщевик на своём участке они так и продолжат платить всего 5 тысяч рублей).

О том, спасёт ли такая мера ситуацию, сегодня в программе «Дневной дозор».

«Штрафы для юрлиц помогут», — с уверенностью заявил председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов. Но помогут с одним условием — если будет активно работать местное самоуправление. Логика здесь такова...

«Все идет оттуда. Нужны организованные качественные проверки, именно местным самоуправлением. От них все идет - и правильное составление протоколов, конечно. Во-первых, это пойдет на пользу бюджету, потому что будет пополнение бюджета. А во-вторых, самое главное, будет серьезное наказание для нерадивых хозяев земли, которые, я думаю, в один день все скосят, уберут этот борщевик. На что дает губернатор деньги, на земли местного самоуправления, областные деньги, это видно невооруженным взглядом. Даже без опыта своей работы, когда это все начиналось, я лично организовывал и участвовал в уборке борщевика около Кремля, организовывал и участвовал в уборке борщевика в Крестах, на перекрестке. Сейчас этого нет, в городе, можно сказать, нет борщевика».

Николай Романов отметил, что стоимость химической обработки одного гектара территории от борщевика составляет 20 тысяч рублей. «Легче сделать это, чем получить штраф в миллион», - отметил председатель профильного комитета.

Иное мнение у заместителя председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Братчикова. Он подчеркнул, что с его точки зрения, увеличение штрафов для юрлиц «абсолютно не поможет» решить проблему с борщевиком в регионе. Однако штрафовать всё-таки надо… Просто кроме растущих штрафов должна быть работа и на «других фронтах».

«Это правильная инициатива. Но опять же, чтобы штрафовать, надо дать ресурс. Победить борщевик не так просто. Скажем, по опыту прошлой своей работы, мы постоянно боремся, на тот момент боролись с борщевиком. Это многолетняя культура. Семена, которые хранятся в почве и 5, и 10 лет. Даже если его полностью выжечь какой-то химией или какими-то фосфатами сплошного действия или еще каким-то образом, то семена, находящиеся в почве, при нормальных погодных условиях снова дают ростки, и борщевик начинает расти. Его нельзя просто взять и выжить. Его надо заместить, там должны сеяться или сажаться замещающие культуры или какая-то трава, или какие-то зерновые. Они должны постоянно скашиваться и обрабатываться. И тот же борщевик, который там пытается вырасти, замещающие культуры его подавляют. Если света не хватает, он погибает. Но это надо делать постоянно. Это нельзя сделать раз или два, это надо делать на протяжении 3-5 лет. И поэтому как бы взять и оштрафовать - это проще всего. Но, как правило, ни одно юрлицо за год, за два не сможет победить борщевик. Это на самом деле правда. Это даже может быть некое экспертное мнение. Это достаточно серьезная, тяжелая борьба на протяжении 3-5 лет. Потому что повторюсь, растение многолетние, семена этого растения находятся в почве, они там прекрасно хранятся и могут прорасти в любой момент после того, даже, как с ним боролись».

На вопрос «а как обстоит ситуация с борщевиком в муниципалитетах», глава Локнянского округа Иван Белугин ответил: «У нас сейчас всё плохо. Вышел по 44-му федеральному закону нерадивый подрядчик». Иван Белугин пояснил, что подрядчик должен был обработать от борщевика 50 гектаров. Но приступил к этому занятию слишком поздно. К тому же он нарушал технологию и затягивал процесс, дожидаясь, когда борщевик зацветёт и начнёт желтеть. Претензионная работа с этим подрядчиком, заверил Иван Белугин, уже ведётся. Но борщевика в районе, тем временем, становится больше. И на этом фоне на вопрос «поможет ли увеличенный штраф для юрлиц за отсутствие борьбы с борщевиком победить опасное растение?» глава Локнянского округа ответил так...

«В какой-то степени, наверное, да. Но вот сложно сказать, что на территории я вижу. Одного оштрафуют, а потом они митинги будут поднимать. Не знаю. Сложный вопрос. У нас большевик растет и на муниципальных землях, и на частных, и на землях юридических лиц. Здесь, конечно, нужна какая-то системная работа. Не только его обрабатывать, но и культивировать. Должен быть включен в эту работу каким-то образом каждый житель, который живет на территории муниципалитета, и каждый должен самостоятельно стараться и бороться с этой напастью. Администрации, правительству и юридическим лицам, даже ответственным, будет сложно справиться с борщевиком, если все остальные будут сидеть, извините за выражение, на попе ровно и ничего не делать, а ждать у моря погоды и говорить: Приезжайте ко мне на участок и обрабатывайте, вы виноваты, что борщевик ко мне пришел». 

О противостоянии борщевику рассказал и Дмитрий Матвеев — гендиректор группы компаний «Кабош», которой принадлежит 60 тысяч гектаров земли под выращивание кормовых и зерновых культур в Псковской области. На участках, которые регулярно обрабатываются, борщевика нет — рассказал собеседник. Однако семена этого опасного растения спокойно могут прилететь с соседних, заросших земель. «Проблема, которая поднимается областным правительством, правильная. Но подходы к решению, я считаю, неправильные», - так ответил на вопрос об эффективности штрафов за борщевик для юридических лиц Дмитрий Матвеев.

Он объяснил, что из-за того, что в регионе плохо чистят каналы, на полях застаивается вода. Предприятия позднее приступают к работе на земле и раньше выходят. Всё оставшееся время там царствуют борщевик и другие сорные растения.

«Третий год подряд у нас весной образуются моря из-за того, что мы чистим свои каналы, но воде некуда уходить, и поэтому реки и каналы федеральные, которые принадлежат государству и области, вода оттуда не уходит. Соответственно, образуется море. И из-за этого нам не войти вовремя весной. Из-за этого мы раньше вынуждены выходить с полей, потому что осенью идет подтопление, в том числе. Реально отмокают растения, это естественно все разносит, всю эту гадость, которая там есть, в том числе и борщевик. Поэтому если подводить итог, заниматься этим нужно, но это совместная работа. Для области вопрос затопления земель очень актуальный, с этим вопросом сегодня вообще никто не работает».

Тем временем доктор сельскохозяйственных наук, президент ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов региона «Псковский фермер» Александр Конашенков призвал «не бояться борщевика, но относиться к нему осторожно», не создавая кампании по его уничтожению химикатами. Ведь это растение, по словам собеседника, уже «вошло в биоценоз нашей области — птицы жуют его семена, а пчёлы собирают мёд». Александр Конашенков добавил, что фермерам в районах борщевик не доставляет абсолютно никаких неудобств. И это при том, что практически никто из них его не травит! Почему? Просто те гербициды, которыми принято опрыскивать это растение, можно использовать только в тех местах, где никто ничего потом сажать не будет несколько лет. Уделил внимание в диалоге псковский фермер и перспективе введения штрафов за борщевик.

Фото: «Псковский фермер» / 60fermer.ru

«Нужно способ, которым бороться, определить, чтобы было это безопасно, в течение скольких лет. Миллион за что платить? За единичное растение или за гектар большевика, понимаете? Придет инспектор, увидел единичное растение около поля, и вот тебе миллион рублей. Так получается? У нас те, кто хозяйствует, работают, сдерживают этот борщевик, постепенно количество там уменьшается. А кто не хозяйствует, земли заросли. Вот там он и разводится. Семена же переносятся и птицами, и ветром, и по снегу они катаются - зонтики, которые остаются. Понимаете, смысл? Вот сегодня его нет, завтра там несколько растений появилось. Вот тебе, пожалуйста, миллион штрафа. Не трогайте растение, оно вас не тронет в принципе. А где есть люди там его не будет. Согласитесь, из-за того, что сделают штраф миллион юрлицам, ничего не улучшится, не ухудшится, ничего не станет. Потому что есть рассадник большевика - поля, края леса, где он есть. То есть те земли, где никто с ним не борется. Лесхозы будут бороться с большевизмом? На территории волости растет его немереное количество. Будет ли платить миллион рублей волость, район миллион рублей будет ли платить, область будет ли платить?»

Председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию при Псковском областном Собрании Андрей Козлов отметил, что инициатива об увеличении штрафов проходила через его комитет. И мнение на этот счёт у него следующее: борьба с борщевиком, опасным растением, которое вызывает ожоги третьей степени, важна. Но одним лишь этим решением «победить его» не удастся. Ведь во-первых, причина засилья борщевика, кроется в нецелевом использовании земли (в своё время люди набрали участков, а теперь не обрабатывают их). При этом надзорные органы серьёзных мер воздействия на них не оказывают — уверен Андрей Козлов. Вторая же причина кроется в том, что растёт борщевик не только на землях юридических лиц, но и на землях муниципалитетов, а ещё на участках граждан. Так почему же тогда появилась эта инициатива?

«Имея в рамках своего областного закона полномочия, мы можем увеличить только штрафы для юридических лиц. Что и было сделано. Конечно, это определенный толчок, но в моем понимании, мы должны комплексно подойти к этой работе. У нас, кстати, есть индивидуальная программа, которая хорошо действует уже несколько лет, и муниципалитеты включились активно. Более 20 миллионов рублей каждый год выделяются на это. Как говорят, вода камень точит, одна из превентивных мер - усилить работу или дать какой-то толчок. Хотя бы, чтобы юридические лица, которые не целевым образом используют землю, по крайней мере, заинтересовались, иначе получат за это штраф».

На вопрос о том, будут ли штрафовать муниципалитеты, на землях которых «культивируется борщевик», Андрей Козлов ответил отрицательно. Он пояснил, что применяться эта «карательная мера» будет лишь к юридическим лицам. И оштрафовать нерадивых землевладельцев, предположил собеседник, можно будет даже в условиях моратория на проверки бизнеса. Ведь по закону сейчас запрещены лишь плановые проверки. А вот внеплановые, если ситуация угрожает жизни и здоровью людей, организовывать никто не запрещает. Борщевик, вызывающий серьёзные ожоги — как раз такая ситуация, добавил депутат.

Одни лишь миллионные штрафы для юрлиц за борщевик на участке не поставят точку в этом вопросе. В этом сегодня уверены все наши собеседники. А вот на вопрос «что нужно ещё?» пожелания звучат самые разные. Здесь и создание комплексной «антиборщевичной» программы, и введение ответственности для граждан, и усиление работы проверяющих, и решение сопутствующих проблем аграриев… 

Нам же очевидно одно: точечными ударами борщевик не победить. Штрафы для юрлиц — вопрос решённый. Но и простым гражданам умывать руки не следует. Потравить борщевик на своём участке в псковских реалиях становится делом чести. К тому же многодетным семьям в 2024 году возмещают 90% от фактической стоимости химической обработки земли (подробнее об условиях можно узнать, обратившись в комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области).

Светлана Пикалева

Теги: #Дневной дозор
Источник: Псковская Лента Новостей
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