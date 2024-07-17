«Дневной дозор»: спасет ли Псковскую область увеличение штрафов за борщевик?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему повышения штрафов за отсутствие борьбы с борщевиком для юридических лиц в Псковской области. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Борщевик продолжает захватывать территории Псковской области. Он подбирается к домам, всходит во дворах рядом с детскими площадками, осваивает парки и скверы, где отдыхают семьи… Да что уж там, даже подступает к Кремлю! «Борщевичные поля» на въезде в Псков уже не кажутся чем-то необычным, а в соцсетях то и дело публикуются ужасающие фотографии ожогов, полученных от взаимодействия с этим растением.
Решить «борщевичный вопрос» в регионе пытаются уже много лет подряд. Тем не менее, особых результатов пока достичь не удалось. Ядовитый сорняк расползается быстрее, чем его успевают травить гербицидами. О том, что программа по борьбе с борщевиком должна быть масштабной и комплексной, в своё время говорил ещё бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак. Однако миллиарды на неё изыскать пока не удалось. Пока все меры властей по сути ни к чему не приводят. И со счётом 10:0 вновь выигрывает борщевик.
В июле областные власти вместе с депутатами предприняли ещё одну попытку переломить ситуацию. По итогам сессии областного Собрания было решено увеличить штраф за непроведение борьбы с борщевиком Сосновского до одного миллиона рублей. Правда, не для всех. Только для юридических лиц. Увеличения штрафов для граждан не предусмотрено (максимально за борщевик на своём участке они так и продолжат платить всего 5 тысяч рублей).
О том, спасёт ли такая мера ситуацию, сегодня в программе «Дневной дозор».
«Штрафы для юрлиц помогут», — с уверенностью заявил председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов. Но помогут с одним условием — если будет активно работать местное самоуправление. Логика здесь такова...
Николай Романов отметил, что стоимость химической обработки одного гектара территории от борщевика составляет 20 тысяч рублей. «Легче сделать это, чем получить штраф в миллион», - отметил председатель профильного комитета.
Иное мнение у заместителя председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Братчикова. Он подчеркнул, что с его точки зрения, увеличение штрафов для юрлиц «абсолютно не поможет» решить проблему с борщевиком в регионе. Однако штрафовать всё-таки надо… Просто кроме растущих штрафов должна быть работа и на «других фронтах».
На вопрос «а как обстоит ситуация с борщевиком в муниципалитетах», глава Локнянского округа Иван Белугин ответил: «У нас сейчас всё плохо. Вышел по 44-му федеральному закону нерадивый подрядчик». Иван Белугин пояснил, что подрядчик должен был обработать от борщевика 50 гектаров. Но приступил к этому занятию слишком поздно. К тому же он нарушал технологию и затягивал процесс, дожидаясь, когда борщевик зацветёт и начнёт желтеть. Претензионная работа с этим подрядчиком, заверил Иван Белугин, уже ведётся. Но борщевика в районе, тем временем, становится больше. И на этом фоне на вопрос «поможет ли увеличенный штраф для юрлиц за отсутствие борьбы с борщевиком победить опасное растение?» глава Локнянского округа ответил так...
О противостоянии борщевику рассказал и Дмитрий Матвеев — гендиректор группы компаний «Кабош», которой принадлежит 60 тысяч гектаров земли под выращивание кормовых и зерновых культур в Псковской области. На участках, которые регулярно обрабатываются, борщевика нет — рассказал собеседник. Однако семена этого опасного растения спокойно могут прилететь с соседних, заросших земель. «Проблема, которая поднимается областным правительством, правильная. Но подходы к решению, я считаю, неправильные», - так ответил на вопрос об эффективности штрафов за борщевик для юридических лиц Дмитрий Матвеев.
Он объяснил, что из-за того, что в регионе плохо чистят каналы, на полях застаивается вода. Предприятия позднее приступают к работе на земле и раньше выходят. Всё оставшееся время там царствуют борщевик и другие сорные растения.
Тем временем доктор сельскохозяйственных наук, президент ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов региона «Псковский фермер» Александр Конашенков призвал «не бояться борщевика, но относиться к нему осторожно», не создавая кампании по его уничтожению химикатами. Ведь это растение, по словам собеседника, уже «вошло в биоценоз нашей области — птицы жуют его семена, а пчёлы собирают мёд». Александр Конашенков добавил, что фермерам в районах борщевик не доставляет абсолютно никаких неудобств. И это при том, что практически никто из них его не травит! Почему? Просто те гербициды, которыми принято опрыскивать это растение, можно использовать только в тех местах, где никто ничего потом сажать не будет несколько лет. Уделил внимание в диалоге псковский фермер и перспективе введения штрафов за борщевик.
Фото: «Псковский фермер» / 60fermer.ru
Председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию при Псковском областном Собрании Андрей Козлов отметил, что инициатива об увеличении штрафов проходила через его комитет. И мнение на этот счёт у него следующее: борьба с борщевиком, опасным растением, которое вызывает ожоги третьей степени, важна. Но одним лишь этим решением «победить его» не удастся. Ведь во-первых, причина засилья борщевика, кроется в нецелевом использовании земли (в своё время люди набрали участков, а теперь не обрабатывают их). При этом надзорные органы серьёзных мер воздействия на них не оказывают — уверен Андрей Козлов. Вторая же причина кроется в том, что растёт борщевик не только на землях юридических лиц, но и на землях муниципалитетов, а ещё на участках граждан. Так почему же тогда появилась эта инициатива?
На вопрос о том, будут ли штрафовать муниципалитеты, на землях которых «культивируется борщевик», Андрей Козлов ответил отрицательно. Он пояснил, что применяться эта «карательная мера» будет лишь к юридическим лицам. И оштрафовать нерадивых землевладельцев, предположил собеседник, можно будет даже в условиях моратория на проверки бизнеса. Ведь по закону сейчас запрещены лишь плановые проверки. А вот внеплановые, если ситуация угрожает жизни и здоровью людей, организовывать никто не запрещает. Борщевик, вызывающий серьёзные ожоги — как раз такая ситуация, добавил депутат.
Одни лишь миллионные штрафы для юрлиц за борщевик на участке не поставят точку в этом вопросе. В этом сегодня уверены все наши собеседники. А вот на вопрос «что нужно ещё?» пожелания звучат самые разные. Здесь и создание комплексной «антиборщевичной» программы, и введение ответственности для граждан, и усиление работы проверяющих, и решение сопутствующих проблем аграриев…
Нам же очевидно одно: точечными ударами борщевик не победить. Штрафы для юрлиц — вопрос решённый. Но и простым гражданам умывать руки не следует. Потравить борщевик на своём участке в псковских реалиях становится делом чести. К тому же многодетным семьям в 2024 году возмещают 90% от фактической стоимости химической обработки земли (подробнее об условиях можно узнать, обратившись в комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области).
Светлана Пикалева