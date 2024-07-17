Общество

Утки лакомятся ягодами в Пушкинском заповеднике в преддверии «Смородинового дня»

18-секундное видео с утками разместили в официальном сообществе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» сотрудники учреждения. Главные герои ролика — утки, обитающие на реке Луговке близ музеев «Пушкинская деревня» и «Водяная мельница в деревне Бугрово».

Автор видеозарисовки: сотрудник Пушкинского заповедника Юлия Бобыкина

«Мы готовимся к завтрашнему празднику "Смородиновый день", а тем временем бугровские утки времени зря не теряют», — прокомментировали «сюжет» музейщики из «Михайловского».

Напомним, праздник «Смородиновый день» пройдёт в музейном комплексе Пушкинского заповедника в деревне Бугрово уже завтра, 20 июля.