Общество

Александр Котов: Живи и здравствуй, любимый Псков!

С Днём города и 80-й годовщиной освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков от имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично псковичей поздравил председатель регионального парламента Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Собрание 60»

«В этом году мы отмечаем 1121-ю годовщину первого упоминания древнего Пскова в летописях. Нам посчастливилось жить в городе, который на всех этапах российской истории играл и продолжает играть важнейшую роль в судьбе нашей страны. На псковской земле шли великие сражения за свободу и независимость Отечества, здесь зарождались духовные основы православия, формировались первые институты народовластия, развивались ремёсла и торговля, были созданы великие произведения культуры, памятники архитектуры», - отметил Александр Котов.

Спикер регионального парламента подчеркнул, что из века в век поколения псковичей трудом и доблестью служили Родине – преданность Отечеству стала чертой псковского характера, а неразрывное переплетение истории и современности наделило город особенной притягивающей энергетикой.

Сегодня Псков переживает динамичный период развития – строятся школы и жилые микрорайоны, обустраиваются общественные пространства, модернизируется коммунальная инфраструктура, расширяется сеть транспортных маршрутов, растёт туристический поток, реализуются образовательные и культурные проекты, продолжил Александр Котов.

«Наш прекрасный город – это наш уютный дом, где комфортно жить и растить детей, куда хочется приглашать гостей и который мы всегда будем защищать от недругов. Живи и здравствуй, любимый Псков! Счастья, добра и процветания всем жителям!» - заключил председатель областного Собрания.