Общество

Выплаты для семей с детьми с фенилкетонурией ввели в Псковской области

Новая мера социальной поддержки, которая адресована семьям, имеющим детей с фенилкетонурией, установлена в Псковской области решением губернатора Михаила Ведерникова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Напомним, Михаил Ведерников на одном из личных приемов граждан в апреле поддержал обращение оказать поддержку семьям, которые воспитывают детей с этой редкой генетической патологией.

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Теперь ежемесячная денежная выплата поможет таким семьям в приобретении специальных низкобелковых продуктов. Данная выплата предоставляется на ребенка, не достигшего 18 лет, страдающего фенилкетонурией, в размере 50% величины прожиточного минимума для детей, ежегодно устанавливаемой в Псковской области.

В 2024 году сумма ежемесячной выплаты составляет около 7,4 тысячи рублей.

Для получения ежемесячной выплаты необходимо обратиться в территориальный отдел города Пскова или города Великие Луки комитета по социальной защите Псковской области или в уполномоченное комитетом по социальной защите Псковской области учреждение по месту жительства либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с заявлением и справкой о наличии у ребенка заболевания фенилкетонурия, заверенной печатью медицинской организации.

На этот год из областного бюджета на ежемесячные денежные выплаты на приобретение специальных низкобелковых продуктов для детей, страдающих фенилкетонурией, выделено более 730 тысяч рублей.

На территории Псковской области, по данным комитета по здравоохранению Псковской области, проживает 12 детей, страдающих фенилкетонурией. Это наследственное заболевание группы ферментопатий, связанное с нарушением метаболизма аминокислот, главным образом фенилаланина.