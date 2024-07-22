Вернуть в школы дисциплину «Экология» призвали в Совфеде

Необходимо вернуть в школы дисциплину «Экология» для воспитания в детях сознательного отношения к природе, уроки можно проводить в формате выездных уроков или походов, заявила сенатор Наталия Косихина.
Сенатор убеждена, что сам предмет можно проводить не только в стенах школы, но также в парках или лесу, если школа находится рядом, а также в походах под присмотром преподавателей, прошедших аттестацию, пишет РИА Новости.
«Это очень важное и необходимое направление, реализация которого поможет наибольшему числу граждан узнать больше об экологической ситуации в стране, а также природоохранной сфере. Нам необходимо воспитывать в детях сознательность и необходимость бережного отношения к природе, недопустимости оставления мусора за пределами специализированных баков и выброса отходов в реки, озера и другие водные объекты», - резюмировала парламентарий.