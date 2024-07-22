Общество

Вернуть в школы дисциплину «Экология» призвали в Совфеде

Необходимо вернуть в школы дисциплину «Экология» для воспитания в детях сознательного отношения к природе, уроки можно проводить в формате выездных уроков или походов, заявила сенатор Наталия Косихина.

«Возвращение школьной дисциплины "Экология" позволит ребятам больше понимать и осознавать важность соблюдения правил по охране и сбережению окружающей среды. Безусловно, в некоторых школах есть интересные внеурочные занятия, где ребята помимо освоения материала в классе, также осваивают практику в лесу или походах, однако зачастую этот предмет проходят вскользь в рамках биологии и географии. Нам важно, чтобы помимо важнейшего национального проекта "Экология" и закона "Об охране окружающей среды" также было школьное экологическое просвещение», - сказала Косихина.

Сенатор убеждена, что сам предмет можно проводить не только в стенах школы, но также в парках или лесу, если школа находится рядом, а также в походах под присмотром преподавателей, прошедших аттестацию, пишет РИА Новости.

«Это очень важное и необходимое направление, реализация которого поможет наибольшему числу граждан узнать больше об экологической ситуации в стране, а также природоохранной сфере. Нам необходимо воспитывать в детях сознательность и необходимость бережного отношения к природе, недопустимости оставления мусора за пределами специализированных баков и выброса отходов в реки, озера и другие водные объекты», - резюмировала парламентарий.